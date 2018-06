Wason y Lápiz entre “dimes y diretes” en redes sociales

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

Las redes sociales se han convertido en un medio de “Dimes y diretes” que utilizan los artistas para opinar, contradecir y refutar comentarios de uno frente al otro. Unos que han usado la red social Instagram para este fin han sido Wason Brazoban y el interpreté urbano Lápiz Conciente.

“Artistas, si pegas un tema con vulgaridad te pegaras por un rato. Si pegas un tema con calidad estarás vigente hasta después de tu muerte”, escribió Brazoban.

Ante el post aparentemente el Lápiz Conciente se sintió aludido, reaccionando con comentarios en la red social de este. “Tú tienes mil años haciendo música buena eres de los mejores y donde está tu Grammy o tu reconocimiento de “Lider” por más capaz que eres la sociedad no te copia como a un urbano sabes porque¬, porque no obedecen a Darwin y su famoso enunciado que tú debes de conocer bien de cual enunciado te hablo.

Estas padeciendo “Dunning Kruger” agregó el Lápiz, la que es considerado como un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio.

Por supuesto que Wason Brazoban no se quedó de brazos cruzados, respondiendo a este, “No creo bro. Solo di un consejo desde mi punto de vista, no porque me sienta superior a nadie o este ciego cuanto a la realidad.

Agregó “Yo te respeto como fajador que has sido y también respeto tu capacidad de hacer buena música como alguna de las que has hecho, pero lo que no puedo respetar son algunas piezas con las que infectas la mente de miles de niños que te siguen a cambio de un sonido momentáneo, si momentáneo porque lo que no tiene sustancia es precoz, puntualizó.