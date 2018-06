Juliana envía inspirador mensaje a joven con cáncer

Feliz noche : gracias mi compañera de pañuelo ???????????????????????????????????? Por tu buenos deseo y tu buenas vibras Dios nos glorifique y nos siga dando fuerza para seguir en esta lucha ????? @mambodejuliana @josefernan2 @diamond2927 ustedes me levantan cuando mas lo Necesito . Gracias mi Dios por ese amor tan inmenso ??????????

A post shared by Dios?es??mi??luz??SOY GUERRERA?????? (@issamarte1) on Jun 9, 2018 at 4:48pm PDT