Hallan muerto al actor de Modern Family Jackson Odell

El actor y cantante estadounidense Jackson Odell, de 20 años de edad, fue hallado muerto en California, sin que hasta el momento se conozca la causa de su fallecimiento.

Odell es reconocido por su participación en las serie de televisión Modern Family. Nació el 2 de julio de 1997 en Colorado, Estados Unidos, y fue hallado muerto en Tarzana, California.

El joven también participó en las series iCarly, Jesse, The Goldbergs, I'm in the Band, entre otras. Inició su carrera de actuación en 2009.