Daniel Sarcos habla de las bondades que le ofrece RD

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

En una entrevista para el periódico El Universal de Venezuela, Daniel Sarcos habla de las bondades que le ha ofrecido República Dominicana como productor y actor, y revela nuevos planes en el cine dominicano.

El comunicador, quien es oriundo de Maracaibo (Venezuela), decidió abandonar proyectos en la cadena de televisión Telemundo luego de que su empresa obtuviera un jugoso contrato con la Lotería Nacional Dominicana.

Ante la pregunta ¿Qué lo llevó a centrar su carrera en República Dominicana? Daniel respondió: “Siempre he tenido mi compañía en República Dominicana. Pese a que estaba trabajando para la cadena Telemundo, mi programa, mi productora y mi proyecto siempre se mantuvieron allá en paralelo. Yo no renuncié a una cosa por la otra; sucedió que los horarios eran muy exigentes y creo que ya había llegado a un punto en el que tenía que decidirme. Además, producir ahora un nuevo show de loterías, que lo hace mi compañía, donde también soy el conductor de ese espacio y además trabajamos en la realización de campañas publicitarias, es muy exigente y ambicioso”.

Sobre los planes futuros el también actor reveló que le gustaría hacer una película para el año 2019. “Inicial mente estaría desde la faceta de productor, pero también en la actuación. De hecho, estamos hablando de eso y pronto vuelvo a República Dominicana para ver si podemos hacer mi cuarta película. Poco puedo adelantarte, porque eso es medio pavoso”, sostuvo.

Sarcos, de 50 años de edad, tiene una carrera que ha mostrado una trayectoria consolidada en el éxito en cada proyecto al que se ha embarcado. En plena acción laborar asegura que aún le falta por emprender nuevos proyectos. “Pero en este momento de mi vida puedo decir que me siento pleno y contento desde el punto de vista personal y profesional. Mi mujer (Alessandra Villegas) ha sido un factor fundamental en esta etapa de mi vida, pues en los últimos seis años me ha hecho entender muchas cosas. Ella ha sido mi cómplice en todo este trayecto. Sé que eso de empezar desde cero, más que una frase debe ser una actitud, y creo que no se debe esperar a salir del país o cambiar de trabajo, para empezar de cero. Todos los días debemos hacerlo con el mismo entusiasmo”, aseguró.

Actualmente Daniel presenta en la ciudad de Miami el monólogo “La Travesía” el cual define su carrera ya que segura “ha sido una travesía por experiencias enriquecedoras y países que me han brindado su cariño y me han tratado como uno más de ellos.