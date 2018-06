Ana Bárbara de vacaciones en Punta Cana con sus hijos

Santo Domingo

La mexicana Ana Bárbara se encuentra vacacionando junto a su familia en el polo turístico de Punta Cana, al este del país. La artista ha compartido varias imágenes en su cuenta de Instagram, en donde se le observa disfrutando de la playa junto a sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo

El pasado viernes la artista del género grupero, dijo a este diario como ha dejado a un lado su carrera para dedicarse a sus hijos, a quienes les dedica la mayor parte de su tiempo, y esa es una de las razones que le ha llevado a dedicarle cinco años a su último disco.

“A veces te alejas tus propios sueños personales, a título familiar tengo una responsabilidad muy grande con mis hijos y eso se complica a la hora de querer abarcar, de tener ese contacto directo con ese púbico hermoso. Creo que todas las mamás del mundo me entenderán que cuando tienes hijos, la responsabilidad es básicamente de la mujer. Hay padres que son responsables, en el caso los papás de mis hijos son gente bien. Por de alguna forma u otra me he encargado de ellos, y mis hijos me abarcan una gran parte de mi tiempo. Creo para que los hijos salga a adelante, felices y equilibrados sí hay que dedicarles mucho tiempo” dijo a este diario.