El Lápiz saca punta: sube puja a 200 mil dólares

Redacción de Entretenimiento

El "match" mediático entre El Lápiz Conciente y Pina Récords no para desde hace días. Ahora el dominicano subió a 200 mil dólares la puja contra los 100 mil que el productor puertorriqueño de reguetón ofreció para una obra en República Dominicana como contraparte a lo que pondría el exponente urbano local.

¿Aceptarán el reto para hacer posible la donación a una escuela dominicana? es la pregunta que cabe en este enfrentamiento que se espera concluya con una real acción para una obra social.

“Dime tú cuándo nos juntamos para llevar no cien, yo voy a llevar doscientos, doscientos llevo yo, cash, doscientos, no venga con ese sonido, de que tú va a dar cien mil, que esto que lo otro…”, dijo Lápiz Conciente.

Avelino Figueroa, nombre del rapero dominicano, se ufanó en decir que tiene su dinero “y cuidado si más que tú, real, cuando tú quieras lo comprobamos, sin aliados, oíste” (dirigido a Pina).

La propuesta del productor puertorriqueño Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina o Pina Records, se produjo luego de que el exponente urbano hiciera alarde de su dinero y cuentas bancarias de manera ostentosa a través de su cuenta de Instagram, acción que trajo como respuesta que el productor propusiera la idea de donar. La publicación la realizó por la misma red social.

“Vamos a hacer una cosa fácil, sin pelear porque no quiero pelear contigo. Tú eres el millonario, tú eres el que ha puesto el género alto en RD. Vamos hacer una aportación tú y yo. Vamos aportar 100 mil dólares a una escuela en Santo Domingo. Ayudo mucho en silencio, pero no me gustan las injusticias y que estés escribiendo tus vivencias del más duro”, dijo en un breve vídeo.

Raphy Pina reaccionó con varios mensajes contra el exponente urbano dominicano después de cuestionarle de cuándo llegaría a sus manos la internacionalización del llamado “Papá del rap”.

En cambio, Lápiz no se quedó callado y también respondió al empresario boricua asegurando que él es más duro del movimiento urbano en el país.

El intérprete de “Amor por Accidente” mostró a Pina que es millonario en pesos y dólares usando sus redes sociales para mostrarle al Raphy sus cuentas bancarias nacionales e internacionales.