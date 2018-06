Lost in traslation

Pachico Tejada

Una queja que cada vez más tenemos los cinéfilos dominicanos es que se está haciendo muy difícil encontrar una tanda con películas que tengan su idioma original. Esto, porque en muchos cines se ha dado la constante de que proyectan las cintas dobladas, algo que todo aquel que aprecie el ejercicio de disfrutar de la mayor cantidad de detalles de un filme, no puede hacer. Y es que la voz de los actores es una parte importante de las actuaciones y algo que los distingue de los demás. Al visionarse una película con la voz de un actor latino se pierde la esencia del personaje, de la caracterización y, por consiguiente, se trata de una obra totalmente distinta de la original. Esta semana intenté ver “Solo: A Star Wars Story”, y no lo conseguí porque los horarios en los que estaba en su versión original eran muy tarde. Esto, a parte de lo molesto que resulta, ya que es una forma de menospreciar al espectador al tiempo que se le niega la oportunidad de conocer un poco más el idioma inglés. Recuerdo que antes los barrios tenían cines y se pasaban las películas en el idioma original, y nadie se quejaba. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora? Esta es una forma de ampliar la audiencia de las cadenas de exhibición, pero qué, como han comentado los críticos de cine Orlando Santos y Pavel González, con quienes coincido, le hace daño a la producción de cine local, ya que la gran audiencia que prefiere el cine en castellano, tendrá que elegir entre producciones extranjeras como “Avengers: Infinity War” o “Ocean¥s 8” y alguna de aquí. ¿Cúal piensa usted que será elegida si la barrera del idioma ya no está?