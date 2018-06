Ana Bárbara: “Mis hijos son mi prioridad”

Ynmaculada Cruz Hierro

Punta Cana

Ana Bárbara estuvo de visita por el país para participar de un proyecto que se anunciará en su momento y aprovechó la ocasión para conversar con LISTÍN DIARIO. Ella es muy conocida aquí por una generación que en los 90 vivía su juventud y eran los seguidores de la música romántica.

Muy atenta y con la mejor disposición de conversar dijo agradecer el cariño que siempre le ha dispensado el público dominicano, al cual no le dio seguimiento, ya que una gran parte de los últimos años se dedicó a cuidar de su familia.

Su primera visita al país fue en la primera edición del Festival Presidente (1997). Entonces sus canciones eran muy promocionadas en las estaciones radiales y, para la época, su imagen era una de las más fuertes en la empresa Televisa.

Durante buen tiempo el amor por sus hijos y el papel que ejerció como madre biológica y sustituta pesó más en la vida de Ana Bárbara que darle continuidad a su carrera.

La intérprete del género grupero mexicano es madre de Emiliano (2001), que procreó con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián. Luego en el 2006 casó con el viudo de la actriz Mariana Levy, José María Fernández “El Pirru”, y procrearon a José María.

Para la época Ana Bárbara también se hizo cargo de Paula y Emilio, los hijos de Marina. Luego de cuatro años de matrimonio se separó y tras el divorcio procreó a Jerónimo, a través de inseminación artificial.

“A veces te alejas tus propios sueños personales; a título familiar tengo una responsabilidad muy grande con mis hijos y eso se complica a la hora de querer abarcar, de tener ese contacto directo con ese público hermoso. Todas las mamás del mundo me entenderán, que cuando tienes hijos la responsabilidad es básicamente de la mujer. Hay padres que son responsables, en el caso los papás de mis hijos son gente bien. Pero de alguna forma u otra me he encargado de ellos, y mis hijos me abarcan una gran parte de mi tiempo. Para que los hijos salgan adelante, felices y equilibrados, sí hay que dedicarles mucho tiempo”, comentó.

Aunque no ha tenido ese contacto directo con el público dominicano, a Altagracia Ugalde Mota (su verdadero nombre) además de sus seguidores la conecta con los creyentes católicos al llevar el nombre de la patrona del pueblo católico dominicano.

“Altagracia era el nombre de mi abuela paterna y mi padre decidió que yo llevara su nombre, pero no sé por qué mi abuela llevaba ese nombre”, reveló.



5 AÑOS HACIENDO UN DISCO

Producción. Ana Bárbara lleva cinco años trabajando una nueva producción discográfica, para la cual ha compuesto las canciones y la música. Se trata de un disco de mariachi que traerá duetos con artistas representativos de su país. Ella espera presentarlo este año.