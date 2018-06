Luis Beiro

Paolo Genovesse (Roma, 1966) es uno de los tantos realizadores graduado con honores de una carrera que abanonó (Dirección de Empresas) para dedicarse al cine. Y lo hizo bien. Muy bien. Es uno de los nuevos rostros del más reciente cine italiano. A su impronta se deben obras como “Immaturi” (2011), “Tutta colpa di Freud” (2014) y “Sei mai stata sulla Luna?” (2015), las dos primeras comentadas en esta sección.

Ahora nos llega “Perfect strangers”, la peculiar e ingeniosa historia de un grupo de amigos que durante una cena hogareña deciden compartir sus llamadas y mensajes telefónicos.

La puesta en escena se desarrolla en un espacio cerrado (la sala de una casa, con leves entradas y salidas a la cocina, al balcón y a los baños) donde la economía de recursos y la exquisitez de los diálogos hacen valer un guión bien pensado y mejor escrito que no da pie a segundas lecturas. En resumidas cuentas, el telón de fondo de esta historia no pretende el oráculo intelectual, sino un golpe contra las apariencias. Es una puesta en escena plana, directa, intrigante (salpicada de humor negro) donde salen a la luz, entre risas, tragos, chistes y dislates, el lado oscuro del alma humana, junto a frustraciones, engaños y traiciones. “Perfect strangers” no es más que una recreación visual del entramado estético de ciertas relaciones interpersonales, donde las máscaras que cubren la familia, el amor y la amistad, todas sujetas a las implacables leyes de la inmediatez.

Con algunos excesos por su innecesaria búsqueda de una emoción que a ratos parece prefabricada, “Perfect strangers” fue la película que conmovió a los italianos hace un par de años, no solo por lo acertado de su cinematografía (actuaciones incluidas) sino por ese desenfado no pretencioso de penetrar en las individuales de cada quien cuando la monotonía del diarismo es capaz de romper los sentimientos que hicieron posible el nacimiento de las relaciones sentimentales.

Ficha técnica

País: Italia. Año: 2015. Duración: 96 minutos. Director: Paolo Genovesse. Guion: Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini, Rolando Ravello. Reparto: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo,Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak. Premios: 2015: Premios David di Donatello: Mejor Película y Mejor Guion. 2016: Festival de Tribeca: Mejor guion en largometraje internacional. Sinopsis: Tres matrimonios y un soltero se reúnen a compartir una cena. Mientras comen se les ocurre un juego. Poner en alta voz todos sus celulares y compartir sus llamadas y mensajes.