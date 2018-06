TuSerie Favorita: "Prison Break” se inspiró en la vida real

Francis de la Cruz

Santo Domingo

¿Te atreverías a renunciar a tu vida? esa es la primera pregunta que debes responder antes de sumergirte a conocer los secretos y estrategias que Michael Scofield (Wentworth Miller) prepara en “Prison Break”.

Para sus seguidores, Fox Entertainment abrió la posibilidad de una sexta temporada. Lo anunció Michael Thorn, presidente de la empresa: “Prison Break está en una etapa temprana de desarrollo. Nos estamos enfocando en hacer bien la siguiente reiteración”..

La quinta temporada de "Prison Break" debutó en 2017, ocho años después del último capítulo de la serie, que recibió críticas.

Con una trama no apta para cardiacos, esta serie estadounidense logra de manera eficaz contar la historia de ese joven de unos veinte y tantos años, que sacrifica su futuro para demostrar la inocencia de su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell).

Michael es brillante en todo lo que hace, lo opuesto a su hermano Lincoln, quien desde pequeño solo ha sabido estar metido en problemas.

Llegar a la adultez, casarse y tener un hijo no fue impedimento para seguir con sus excesos y vida muy desenfrenada, y es a través de la acusación de asesinar al hermano de la vicepresidenta de Estados Unidos, que se le sentencia a pena de muerte, aunque él jura que no fue quien cometió ese crimen.

La trama inicia cuando Michael decide elaborar un plan de escape para su hermano, y mientras estuviese prófugo, conseguir todas las pruebas suficientes que lo desincriminaran. Pues hasta ahí está todo bien, el verdadero problema inicia cuando para lograr esa estrategia, él decide robar un banco con el fin de ser trasladado a la Penitenciaría Estatal Fox River, la cárcel donde Lincoln pasaría sus últimos días de vida.

Tiene suerte (podría decirse), y si, lo trasladan para allá, pero no antes sin mostrar que no fueron semanas de planificación, sino meses.

En uno de los capítulos de la primera temporada, Lincoln le pregunta si tiene los planos de la cárcel para lograr su cometido, a lo que Michael responde: “Sí, los llevo encima”. Lo que se convierte en sorpresa es lo literal de su enunciado, porque efectivamente, se había tatuado un mapa exacto de la prisión, dándole oportunidad de no generar sospechas en los policías, sobre todo porque solo él entendía cómo funcionaban aquellos dibujos.

Este telefilme está cargado de muchas escenas violentas. Suceden violaciones, asesinatos, y muchas peleas, y bueno ¿qué esperabas? están en una cárcel, y ese ambiente hostil es parte del día a día de cada personaje.

< Chicas destacadas

El componente amoroso es muy importante en cada historia, para Michael eso se traduce en Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), la enfermera del penal, que sin darse cuenta pone en riesgo su trabajo, para poder ayudar al amor que nunca pensó encontraría en aquel lugar.

Veronica Donovan (Robin Tunney) es la chica ruda. Abogada y amiga de infancia de los hermanos, que llegó a sus vidas con el único propósito de ayudar a que se descubra la verdad. Involucrarse a defenderlos, pone su vida en peligro, sin embargo, ella sigue adelante, comprometiendo su integridad física y carrera profesional.

< Chicos malos

La identidad latina está bien representada por Fernando Sucre (Amaury Nolasco), un puertorriqueño de buen corazón, pero que por razones adversas ahora estaba preso. Ser hábil lo define, además de poseer el don de caer en gracia donde llega. Se involucra al plan, con el fin de reencontrarse con su familia, y hará todo lo posible porque eso se lleve a cabo.

Luego está John Abruzzi (Peter Stormare), con un carácter horrible, una personalidad falaz, y aunque con artimañas logra involucrarse en el escape, comete errores que luego seran muy dificiles de solucionar.

Y por supuesto que no podía faltar el villano. Aqui les presento a Theodore o T-Bag (Robert Knepper) la plaga que incendia la mayoría de los conflictos dentro de la cárcel. Con chantajes de ofrecer el plan a la policía, logró ser incluido a la fuga, aunque no todo le sale como quisiera, y pasa muchísimo trabajo.

Sin lugar a dudas, las críticas de esta serie, inspirada en la vida de dos hermanos que luego de su travesía llevaron su idea a Fox y fue rechazada, se ha convertido en una obra maestra presentada en 70 países, y ganadora de más de 10 premios, por su alta calidad visual y excelente guión que mantiene en vilo a su audiencia.

