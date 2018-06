Violín Latino, de Alemania, a Casa de Teatro

Santo Domingo

Este próximo jueves 7 de junio se inaugurará “Santo Domingo Jazz Festival 2018” de Casa de Teatro, en su XIX versión, donde, como cada año, sus organizadores traen una lujosa y novedosa cartelera con grupos procedentes de varios países de América y Europa.

La agrupación que se abrirá el festival es “El violín latino” procedente de Alemania es un formato de cuarteto que lidera Gregor Hübner, violinista y pianista y compositor de música contemporánea.

Nominado el Grammy, Hübner hace música accesible y a la vez sofisticada, rompiendo fronteras entre la música contemporánea, el jazz y la música del mundo.

Ha lanzado una serie de álbumes que incluyen la serie “Round About Bartok, Mompou and Monteverdi” junto con Richie Beirach y George Mraz; su propio “El Violin Latino Vol I y Vol.II”, “Paths become lines” con el Sirius Quartet and “New Music for Strings” que presenta sus composiciones orquestales.

Este festival de jazz, que nació en 200, se realizará desde el jueves 7 de junio hasta el 26 de julio en Casa de Teatro y entre los auspiciaodres figura Estación 97.7 FM.