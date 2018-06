Luis Fonsi tiene muchos familiares en el país

Pachico Tejada

Santo Domingo

Luis Fonsi vuelve a República Dominicana, donde tiene pautado presentar su concierto “Love+Dance” en el Anfiteatro de Altos de Chavón este sábado 9. Pero a este compromiso se le añade una satisfacción adicional y es el hecho de que aquí tiene familiares a los que espera visitar.

En esto asegura que no es como otros artistas, que dicen que se sienten como en casa en este país o que es su segundo hogar. “En mi caso es la verdad. Es mi segunda casa por mi familia, porque de niño siempre visité muchísimo a mis primos, a mis tíos, Y ahora de grande comparto muchísimo, vacaciono mucho, tengo muchos amigos”, asegura el cantante a Listín Diario.

En conversación telefónica desde San Juan, Puerto Rico, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nombre real del artista, dice que llegar acá es llegar a un lugar donde me siento cómodo, come rico y donde he creado recuerdos a lo largo de muchos años, y eso que esos detalles le emocionan mucho.

Fonsi llega a un escenario local luego de que revolucionara el mundo de la música con el arrollador éxito de “Despacito”, un tema que pese a su repunte tiene una legión de detractores. Esto es algo que el también compositor, actor y músico, no da importancia. “Mi música es para quien la quiera escuchar. Desde muy temprano mi papá me dijo que es imposible complacer a todo el mundo”, dijo el coautor de la canción junto Érika Ender Gabriel García y Daddy Yankee.

Expresa que a la hora de escribir una canción no lo hace pensando en complacer a todo el mundo, sino con respeto, amor, arte y con la intención de que la gente la disfrute. Pese a que es muy positivo y se imaginó que el tema iba a tener éxito, jamás esperó que se convirtiera en un fenómeno mundial.

Pero él no solo ve que es un triunfo suyo, sino de la música latina ya que esta es la que más tiempo ha permanecido en el número uno de la lista de la revista Billboard americana. “Y yo ser parte de todo esto es una gran responsabilidad que me la tomo con mucho amor y mucho coraje, positivamente hablando, de llevar nuestra música al mundo entero”, comenta.

Luis Fonsi, nacido hace 40 años en San Juan, está muy contento de poder regresar a un escenario como el que lo acogerá el sábado. “Poder cantar en Altos de Chavón nuevamente me ilusiona muchísimo. Es un lugar mágico, que tiene una vibra como pocos lugares en el mundo”, ha dicho el cantante de “Yo no me doy por vencido”.

“Love + Dance

Del concierto. Según explica Luis Fonsi, estará, como su nombre lo indica, dividido en dos. Uno romántico en el que habitarán las baladas y sentimiento, y otro de ritmo y baile. Promete que será un viaje a través de las canciones que han acompañado su carrera desde el primer disco, “Comenzaré”, hasta la actualidad.