Luis Fonsi, emocionado por cantar en su "segunda casa", República Dominicana

Pachico Tejada

Santo Domingo

Luis Fonsi está muy contento de poder regresar a un escenario dominicano. "Poder cantar en Altos de Chavón nuevamente me ilusiona muchísimo, es un lugar mágico, que tiene una vibra como pocos lugares en el mundo", ha dicho a LISTÍN DIARIO el cantante puertorriqueño que presentará en el país su gira "Love+ Dance" este sábado.

El concierto, según explica, estará, como su nombre lo indica, dividido en dos. Uno romántico en el que habitarán las baladas y sentimiento, y otro de ritmo y baile. "Estoy muy emocionado de traer todo esto que he estado viviendo y hacerlo aquí en mi segunda casa, República Dominicana", sostiene.

El artista, nacido en San Juan, Puerto Rico, hace 40 años, vuelve al país luego de su éxito mundial "Despacito". Una tierra a la que viene no solo a cantar sino también a vacacionar. "Llegar acá es llegar a un lugar donde me siento cómodo; donde como rico, donde he creado recuerdos a lo largo de muchos años", comenta.

Espere mañana la entrevista completa con Luis Fonsi en la edición impresa de LISTÍN DIARIO.