Gloria Trevi dice que las mujeres están a la par de los hombres en la música

EFE

Miami

Valiente y decidida como siempre, la cantautora mexicana Gloria Trevi no le gusta ir de víctima y dice bien alto que las mujeres, siempre "contundentes" y batalladoras, no tienen nada que envidiar a los hombres en la industria musical.

"Es verdad que nos es más difícil llegar, porque tenemos muchos obstáculos, pero cuando los libramos somos de verdad contundentes. Si te fijas, somos más imitadas y nuestros conciertos son tan o más multitudinarios, así que nada que llorar, lamentar o envidiarle a los chicos. ¡Damos una batalla tremenda!", afirma.

La Trevi, como la llaman sus fans, dice con rotundidad que las mujeres presentes en este competido sector lo hacen de una "manera tan tremenda", que no dejan "hueco" con su presencia.

Con el humor que la caracteriza, Trevi abunda en el tema para asegurar que se siente muy orgullosa de todo lo que las mujeres han logrado en la música,

“Reconociendo que tuvimos un pasado en el que se nos silenció y nuestras Beethoven y Mozart se dedicaron a criar hijos, lo que es algo maravilloso también, pero en poquísimo tiempo nos hemos posicionado con nuestra aportación musical”.

Por ello, Trevi siempre ha tenido entre sus grandes influencias musicales a legendarias intérpretes femeninas que destacaban "por su sentimiento" como las estadounidenses Janis Joplin y Tina Turner o la cantautora argentina Mercedes Sosa.

"Soy más de artistas que se desgarran por transmitir que de las grandes tesituras, sin dejar de reconocer las voces enormes", explica.

La artista cita además a Violeta Parra, Ana Gabriel y Diane Warren entre sus compositoras favoritas: "Ellas me influenciaron por las imágenes, las rimas y melodías".

Y también su madre, que le enseñó "poesía" y a cantar sus primeras canciones, cita la artista, quien además señala que su música es cien por ciento orgánica. "Tiene que tener sentido, no sólo por una moda".

"Todos los géneros musicales me gustan, y en todos creo que puedo aportar, siempre y cuando me identifique de verdad y pueda proponer, porque no puedo evitar fusionar lo que soy para sentirme honesta al cantar", dice.

Con todo, ama "innovar y no solo encajar en lo que está pegando" dice la Trevi, que acaba de cerrar en Los Ángeles su gira "VERSUS World Tour" junto con su compatriota Alejandra Guzmán.

Trevi ingresará en octubre próximo en el Salón de la Fama de Compositores Latinos y se convirtió en la única mujer en recibir este reconocimiento este año, lo que para ella no necesariamente significa que existe una falta de representación femenina en la industria de la música.

"Siento que los reconocimientos son más para mis fans que para mí, porque ellos son los que demuestran su poder. Me siento demasiado agradecida por su pasión", expresó la artista, que será oficialmente inducida al Salón de la Fama durante la sexta entrega de los Premios La Musa, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el centro James L. Knight de Miami.

La artista no quiere revelar demasiado de sus próximos proyectos, pues opina que así el impacto será mayor, pero aseguró que prepara un concepto muy innovador que introducirá al público "a un mundo increíble de ritmos, imágenes, sentimientos, fantasías y crudas realidades; un verdadero viaje".

Y aunque tampoco quiso revelar el título de su nueva producción musical, sí confirmó que el primer corte promocional saldrá a la luz el 15 de junio.

"No se pierdan detalle porque amarán esta canción", prometió sobre un futuro trabajo que promete será un "verdadero viaje", en referencia a que irá acompañada de una nueva gira.