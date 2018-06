Alarma en la FM adora ve ilegalidad

María Hiraldo

Santo Domingo

La presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), Rosa Olga Medrano, en su primer año de gestión en la institución indicó que lo primero implementado al asumir su cargo fue la realización de un levantamiento para identificar la cantidad de emisoras que transmiten de manera ilegal en República Dominicana.

La empresaria radial explica que el desorden que tiene el efecto espectro eléctrico hace que la señal que emiten estas emisoras en los distintos puntos del país no sea “nítida” y hace que el oyente no tenga un producto final de calidad.

Medrano sostuvo que su prioridad como representante de la empresa radiodifusora es lograr que el Indotel preste la debida atención a esta problemática nacional, sobre todo en la frecuencia modulada (FM).

“Lamentablemente en nuestro país el uso ilegal de un bien con el tiempo se hace costumbre y pasa de una manera informal a la cotidianidad del día, y hasta podría decirte que cae en una legalidad”, comentó.

Luego agregó: “Muchas personas piensan que son emisoras que están funcionando de manera ordinaria, al no tener ningún tipo de regulación y al no ser emisoras eminentemente comerciales ofrecen una programación muchas veces libres de publicidad y con los gustos y preferencias que tiene la gente, logrando así acogida de una gran masa”.

“La radio tiene su nobleza y es que tiene muchos seguidores, pero se vuelve una competencia desleal frente aquellas emisoras que no están regidas por un marco legal, porque no tienen costos operativos, no pagan impuestos, no rinde tributo de ningún tipo, haciendo que las que sí están en orden con las leyes se encuentren en desventaja ante esta situación”, dijo Medrano.

Fortalecer la institución es otro de los principales retos que pretende lograr durante su permanencia. Que Adora vuelva a ganar ese espacio dentro de la sociedad, ya que era considerada la voz del pueblo, “siempre se destacó por servir de portavoz de quienes no la tenían”.

Al referirse al tema de los contenidos que se difunden en la radio muchas veces no tan edificantes, lo atribuye al tema de la educación.

“En la industria se maneja la ley de oferta y demanda, mientras haya una incidencia tan alta y consumo masivo de esta producción musical de baja calidad y todo lo que conlleva esto en sentido general, lamentablemente la radio y todo los medios de comunicación se irán encarrilando por esa línea. Esto impide y limita el desarrollo de la educación en todas sus vertientes”, enfatizó Medrano.

Durante su gestión

Medrano ha hecho visitas a las distintas zonas que integran la asociación, y en esos recorridos obtuvo de cara al futuro todas las inquietudes de los radiodifusores. En base a eso ha ido desarrollando un plan de trabajo que puso en funcionamiento. “Tenemos mucho que hacer y vamos a tratar de que todo esto en una gestión corta de dos años pueda materializarse, tratando de encaminar y fortalecer la entidad”.

ORGANISMO PRINCIPALES RETOS

FUNCIÓN DE ADORA EN LA SOCIEDAD

Adora tiene como finalidad tratar que los radiodifusores ganen el espacio que les corresponde, con el que contribuyen al desarrollo nacional en el país. Se está efectuando a través del organismo una labor increíble. Han creado el “Minuto Adora”,en el cual se realiza un editorial todos los días sensibilizándose con hechos y acontecimientos de la sociedad en diferentes ámbitos. Alrededor de 50 estaciones de radio difunden el mensaje. “Siempre vamos a apoyar todas las campañas de concientización, educación, salud, compromisos sociales y todo en lo que nosotros como radiodifusores se nos requiera; estaremos dispuestos a servir y colaborar, lo que se traduce en aporte positivo para la sociedad”.