Luis Miguel desde su lado más oscuro

Apenas cumplió los 18 años de edad, Luis Miguel tomó distancia de su padre, Luis Rey, y no volvió a saber de él hasta el día de su muerte, el 9 de diciembre de 1992. Sin embargo, no se sabía mucho de las razones que llevaron al entonces muchacho a no interesarse en su progenitor y de quien lo llevó al camino de la fama.

La serie sobre su vida, que causa furor en Netflix, reveló las posibles causas de este distanciamiento entre Luis Miguel y Luisito Rey.

“Para la serie que promueve la plataforma de Netflix para América Latina y España, y Telemundo para Estados Unidos, fueron dos las claves del distanciamiento entre ambos: Luismi se enteró de que su padre le robó el dinero que ganó durante años y que, además, ocultó el verdadero paradero de su madre, la italiana Marcela Basteri”, reseñó el periódico argentino Clarín al analizar el tema.

Desaparición de la madre

El séptimo capítulo de la serie sobre la vida del cantante señala a Luis Rey como el principal sospechoso de la misteriosa desaparición de Marcela Basteri.

El misterio sobre el paradero de la madre del cantante mexicano se convirtió en una preocupación en México y otros países.

Luis Miguel mantuvo silencio hasta que el domingo la serie reabrió el caso. “Hasta ahora. Desde hace casi 30 años se ha publicado de todo: desde que su hijo la encontró en un psiquiátrico en Italia, que murió en un tiroteo en una fiesta en Chihuahua ódonde había estado involucrado el narco y el jefe de la policía de la capital mexicanaó, que Luis Rey había pagado a unos sicarios para asesinarla, hasta que estaba viva y era una indigente en Buenos Aires”, indicó el periódico El País en su portal.

Según lo que se ve en la serie, la humillación de Luis Rey, que dirigía cada uno de sus movimientos enfocados en apartarla de la carrera y vida de su hijo, hicieron que Marcela quisiera separarse de Luis Rey, resaltó El País.

UN FENÓMENO EN LA INTERNET

RASTREO. Desde que se estrenara la serie, las búsquedas en Google sobre el cantante -a quien da vida Diego Boneta- se han disparado.

Ahora, los rastreos que hay cada semana sobre Luis Miguel superan con creces los registrados cuando ocurrieron algunos de los episodios más desafortunados de su carrera reciente.

Tras un periodo de “oscuridad absoluta”, en estos momentos “estamos ante una nueva etapa dorada de Luis Miguel”.

En las plataformas digitales, el artista de 48 años está batiendo récords.