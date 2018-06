Jaume Collet Serra dirige una teleserie criminal ambientada en Ibiza

EFE

Barcelona, España

El director catalán afincado en Hollywood Jaume Collet Serra dirigirá una serie de televisión de tema criminal ambientada en la isla española de Ibiza, según informó hoy a Efe la empresa Mediapro, que produce los ocho episodios junto a la francesa Federation Entertainment.

La serie narra las pesquisas de un misterioso americano que se infiltra en el submundo de Ibiza para encontrar a los responsables de la desaparición de una joven en una fiesta.

Ryan Engle, guionista de la película de Collet Serra "Non-Stop", el mayor éxito hasta la fecha del realizador español, es también el autor de este proyecto.

La serie será la primera inmersión en este género televisivo del director de "The Commuter", "The Shadow" o "Run All Night", y se rodará en inglés el próximo año.

La idea de la serie se gestó hace unos años como un proyecto interno de las empresas Mediapro y Ombra Films y fue creciendo hasta que el pasado verano entró en la producción Federation Entertainment.