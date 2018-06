“Te lo mereces tanto, te amo”, el mensaje de Piqué a Shakira tras primer concierto de su gira

La cantante colombiana Shakira inició su gira “El dorado world tour”. Lo hizo en Hamburgo, Alemania, llena de alegría y felicidad por estar nuevamente frente a sus seguidores tras el tiempo que debió esperar para subir con esta promoción a un escenario, debido a una hemorragia que en las cuerdas vocales.

La emoción de volver a los escenarios fue expresada por la barranquillera en sus redes sociales con un video en el que dice: “Wow. I did it. No lo puedo creer. Piel de gallina… todo el concierto. Increíble. Hamburg, I love u… ay, Dios mío, gracias mi gente por todo lo que han hecho por mí esta noche. Qué alegría, qué alegría Dios mío. De las noches más felices de mi vida. Gracias”.

El audiovisual está acompañado de las palabras: “Lo hicimos. Me sentí como en mi primera presentación”.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT