Alegre despedida a Joseíto Mateo

María Hiraldo

Santo Domingo

Lo atípico en una funeria es que la gente oiga música y baile. Pero si ese era el último deseo del fenecido había que complacerlo. Este hecho inaudito sucedió el sábado en la Blandino.

Como lo expresara en vida “El rey del merengue”, Joseíto Mateo, su pedido de ser recordado con alegría cuando llegara el momento de su partida, fue cumplido.

El último adiós del “Negrito del batey” reflejó la letra de su popular merengue titulado “Cuando yo me muera”, que cita: “Cuando yo me muera no me prendan vela, ¡ay! que las mujeres bailen y que los hombres beban...”.

A la salida del velorio en momentos en que trasladaban a Joseíto al cementerio Puerta del Cielo, donde el sábado recibió sepultura, la multitud comenzó a bailar con emoción y algarabía en las afueras de la funeraria.

Sus compañeros artistas fueron los primeros en marcar las pautas ante la solicitud del merenguero de “No estar tristes por su muerte”, ya que durante las honras fúnebres dedicaron canciones del reconocido cantante frente a su ataúd, interpretadas por Rubby Pérez, Fernando Villalona, Kaki Vargas y Adalgisa Pantaleón conjuntamente con los allí presentes.

Por otro lado, se mostraron indignados por no ser declarado duelo nacional el día en que partió Mateo, considerando que por tratarse de un artista de esta categoría debió ser así.

Luego, el presidente Danilo Medina ordenó bajo decreto 218-18 duelo oficial el domingo en todo el país por el fallecimiento de Mateo.

MEMORIAS Y HONRAS FÚNEBRES

RECUERDOS. Todos los que conocieron al merenguero coinciden en que fue un artista dotado de mucho talento.

Además de considerarlo un ser humano humilde, buen amigo, buen padre y a nivel artístico lo definen como una digna representación de la música. Su cuerpo estuvo expuesto desde las 10 de la mañana del sábado en la Funeraria Blandino hasta las 3 de la tarde, donde acudieron amigos, familiares, artistas, medios de comunicación y fanáticos de su música.