María Angélica Ureña: "Jamás dejaría de ser yo misma para encajar en algún lugar"

Casmelsy Confesor

Santo Domingo

Muchos son los proyectos radiales en los que su hermosa y armoniosa voz ha atrapado a los oyentes. Hoy, más segura que nunca, se reta en su nuevo programa donde "ni muy loca, ni muy cuerda" es.

OH!MAGAZINE: A PESAR DE QUE HAS DADO TUS PINITOS EN LA TELEVISIÓN, TU FUERTE HA SIDO POR MUCHO TIEMPO LA RADIO. ¿HA SIDO ASÍ TU ESTRATEGIA? ¿LA RADIO TIENE TODA TU ATENCIÓN?

M.A: La verdad es que desde mis inicios en los medios de comunicación nunca hubo un plan como tal, de en qué medio específicamente desarrollarme; sin embargo, la radio me atrapó y mi pasión por ella fue creciendo con el tiempo. Comunicar tiene un encanto muy especial y hacerlo a través de la radio, aún más.

OH!MAGAZINE: HAS TRABAJADO CON EQUIPOS DE HOMBRES ("RITMO DE LA MAÑANA") Y AHORA VIVES TODO LO CONTRARIO CON TU PROYECTO ACTUAL ("NI LOCAS NI CUERDAS"). ¿CON QUÉ GÉNERO FLUYES MÁS?

M.A: Siendo muy honesta, trabajar con ambos géneros tiene su encanto. Con los hombres se da algo muy chévere, dentro de la línea del respeto, y es que una aprende mucho de ellos, pero nada como la complicidad de estar entre mujeres… creo que me quedo con mis chicas, aunque nunca descartaría volver a trabajar con colegas del sexo opuesto.

OH!MAGAZINE: SALISTE DE UN IMPORTANTE ESPACIO TAMBIÉN DE MUJERES. ¿QUÉ VARÍA EN ESTE NUEVO RETO DONDE, ADICIONAL, FUNGES COMO PRODUCTORA?

M.A: Todo diría yo... desde el concepto del programa hasta la responsabilidad que comparto como conductora y productora asociada, junto a Carmen y Pamela.

OH!MAGAZINE: HACER RADIO DIARIA ES RETANTE. ¿QUÉ SIGNIFICA EN ESTA ETAPA DE TU VIDA “NI LOCAS NI CUERDAS”?

M.A: “Ni Locas Ni Cuerdas” es, sin lugar a dudas, el resultado de mucho esfuerzo, perseverancia y el mejor ejemplo de que el tiempo de Dios es perfecto. El reto siempre será sostener un espacio que mantenga la calidad en el contenido y que nuestra audiencia siga creciendo.

OH!MAGAZINE: HAS MANTENIDO UNA IMAGEN “MUY SERIA” DENTRO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESCAPAS DE UNA MANADA ESTEREOTIPADA. ¿CREES QUE LOS MEDIOS EN LA ACTUALIDAD PERSIGUEN UN ESTIGMA MARCADO DE LAS MUJERES?

M.A: A veces lo creo; sin embargo, cuando veo brillar a mujeres por su talento, por su intelecto me digo a mí misma: “Mí misma, en el fondo lo que cuenta y lo que se queda es la esencia de quienes realmente somos, no todo lo que está por fuera”.

OH!MAGAZINE: CONFIESA, ¿TE HA AFECTADO EN ALGÚN MOMENTO LAS PRESIONES SOCIALES Y FÍSICAS?

M.A: Sí, pero sinceramente esa presión, más que social, ha sido muy mía; siempre he tenido la bendición de ser valorada por mi manera de ser, más que por cómo me veo físicamente. No obstante, a pesar de tener esa aceptación, siempre he manejado una presión conmigo por mi peso, algo en lo que trabajo desde la época del colegio. Pero con el tiempo una madura y se da cuenta de que hay otras cosas que se valoran más que el número de tu peso o talla.

OH!MAGAZINE: TE HICISTE UNA BARIÁTRICA... ¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO FÍSICO Y EMOCIONAL?

M.A: Es una mezcla de emociones por el sacrificio que conlleva. Hacerme la bariátrica no fue una decisión tomada a la ligera, fue más bien la opción más sostenible en el tiempo de todos los métodos que he usado. Estoy feliz de poder contar con la bendición de un equipo de profesionales, desde la doctora que me operó, la nutrióloga y la psicóloga, que me están dando seguimiento poscirugía.

OH!MAGAZINE: EN TUS REDES ES CONSTANTE VER LOS POSTEOS DE ESAS FRASES… ¿CÓMO QUIERES INFLUENCIAR EN TUS SEGUIDORES?

M.A: Hay algo que mantengo presente en cada posteo que realizo, y es la autenticidad de los mismos, promover el “ser uno mismo" es mi norte, sobre todo por la comunidad joven que me sigue.

OH!MAGAZINE: PERO MARÍA ANGÉLICA... ¿QUÉ HAY CON LA TELEVISIÓN?

M.A: Me encanta la televisión, tuve el placer de trabajar en ella en un breve período en los inicios de mi carrera; sin embargo, no descarto volver a ella si se me presenta una nueva oportunidad.

OH!MAGAZINE: LA ACTUACIÓN TAMBIÉN ES OTRA DE LAS FACETAS DE TU TALENTO. ¿QUÉ REPRESENTAN LAS TABLAS?

M.A: Las tablas son una especie de santuario por lo que las respeto mucho. Cada vez que tengo la oportunidad de estar sobre ellas, doy lo mejor de mí y honro los conocimientos que adquirí de la mano de quien fue como un padre para mí y un gran maestro: mi querido Enrique Chao.

OH!MAGAZINE: ¿CUÁLES SON TUS MAYORES ASPIRACIONES EN EL ESCENARIO?

M.A: Poder interpretar un personaje que me rete físicamente, que me permita desdoblarme, que me saque de mi zona de confort.

OH!MAGAZINE: ¿Y EL CINE? ¿POR QUÉ NO TE VEMOS EN MÁS PELÍCULAS?

M.A: Es una muy buena pregunta (risas). La verdad es que el cine en nuestro país está creciendo y con él quienes les apasiona trabajar en ello. Creo que es un tema de paciencia, y esperar que surja algún personaje que encaje con mi aspecto físico –como es lo que se estila en el cine–, sin desesperarme por no pertenecer a algunos “grupitos” que ya existen y que, a veces, les cuesta incluir nuevos talentos.

OH!MAGAZINE: REFLEJAS EN TUS REDES UNA ESTABILIDAD FAMILIAR SALUDABLE. ¿CÓMO CAMBIÓ TU VIDA EL MATRIMONIO?

M.A: Fue un giro de 180 grados; mis responsabilidades cambiaron y mis prioridades. Dejar el nido nunca es fácil. El primer año fue complicado por los cambios, pero luego viene la fase de adaptación, la armonía en la convivencia. Gracias a Dios compartir los mismo valores morales y espirituales, teniendo a Dios como el centro de nuestro hogar, nos ha hecho crecer como familia.

OH!MAGAZINE: ¿HAY PLANES DE SUMARLES MIEMBROS?

M.A: ¡Claro que sí! Todavía no hemos definido cuándo, pero sí está en nuestros planes futuros.

OH!MAGAZINE: ¿CUÁL ES TU PRINCIPAL PRIORIDAD? ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TE LLEGA A LA CABEZA AL LEVANTARTE?

M.A: Agradecer a Dios por la oportunidad de un nuevo día, pedirle por mis padres, mi hermanita y mi esposo… Es mi ritual desde que abro los ojos.

OH!MAGAZINE: NO PODEMOS TERMINAR SIN PREGUNTARTE: HAS SIDO MUY CLARA Y REAL EN TODOS LOS ASPECTOS DE TU VIDA... ¿QUÉ, SIN IMPORTAR QUÉ, JAMÁS DEJARÍAS DE HACER?

M.A: Jamás dejaría de ser yo misma para encajar en algún lugar. Una vez mi papá me hizo prometerle que no importa bajo qué circunstancias me encuentre, siempre me debía mantener firme a mis valores y a mí misma.