Anne Hathaway su brillante carrera y su nueva participación en "Ocean's 8"

Para Hathaway el destino de ser actriz, no la tomó por asalto, era una influencia que venía desde su madre, la actriz Kathleen Ann “Kate” McCauley. Su padre era el abogado Gerald Thomas Hathaway. A la edad de seis años, su familia se trasladó a Millburn, Nueva Jersey, donde se crió y estudió en la Millburn High School del mismo estado, allí se graduó y al poco tiempo se inscribió en la New York University’s Gallatin School of Individualized Study. Además, estudió baile en el Broadway Dance Center de Nueva York y dio dos conciertos como primera soprano, en el Carnegie Hall.

Más que una actriz

La luz de Hathaway, a diferencia de muchas actrices, brilla con otro color, puesto que su formación es bastante completa. Ella posee una capacidad interpretativa, sumada a su destreza en el baile y en el canto.

Desde que Anne estudiaba en la secundaria, comenzó a participar en todas las actividades teatrales que se le cruzaba en su camino y, una vez graduada, decidió estudiar arte dramático. Una de las participaciones iniciales fue un debut en la serie de televisión Asuntos de familia, (1999); sin embargo, su primer papel importante fue en el cine, con la película The Princess Diaries, que relata las aventuras de una joven que descubre que es la heredera al trono de un país. Pero con la película The Devil Wears Prada 2006 (la que aún no olvidamos), fue con la que Hathaway catapultó aún más su ascenso profesional.

Con 35 años, esta joven actriz ya es una de las más destacadas de Hollywood y reconocida por sus excelentes actuaciones en el mundo del cine, sobre todo, en comedias. Su capacidad actoral la llevó a ganarse un Oscar a la "Mejor Actriz Secundaria" en 2013, así como el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG, a la "Mejor Actriz de Reparto", por su interpretación de Fantine en Los Miserables (2012).

Ella goza de un increíble prestigio actoral, pero también de una personalidad sincera, y esta cualidad se le descubrió hace pocos años, después de que ella misma confesara al mundo, que cuando le entregaron el Oscar en 2013 por su participación en Los Miserables, no tenía la felicidad que correspondía en ese momento, ya que estaba pasando por un estado emocional difícil, pero el valor de contarlo al mundo, la hizo ver como una mujer que no teme a nada y muy transparente.

Belleza y talento: su fuerte

Su radiante rostro, su gran sonrisa y sus suaves facciones, la convierten en una de las actrices más llamativas de Hollywood, y esa belleza, fusionada con su gran talento actoral y versatilidad interpretativa, definitivamente la ha posicionado como una de las más codiciadas. De hecho, la revista ‘People’, en 2001, la consideró una de las grandes revelaciones del año. Además, en 2006 apareció como una de las 50 personas más hermosas del mundo, en la misma publicación. Su apariencia, al igual que su trabajo, cautiva tanto, que son muchos los que comparan su belleza y estilo de actuación, con las grandes exponentes del cine norteamericano clásico, como Audrey Hepburn y Judy Garland.

Es un hecho que su atractivo físico influyó en su vida no solo como actriz, sino también para que sea la imagen de grandes marcas de accesorios femeninos. Entre ellas la francesa Lancôme, quien la contrató para que sea la cara de una de sus tantas fragancias femeninas. No obstante, a pesar de que participa de esas campañas, no se identifica con los cánones clásicos de belleza de Hollywood.

Anne Hathaway es una de las mujeres mejores pagadas de la temporada. de hecho, se presume que le pagarán 15 millones de dólares por personificar la barbie. es una actriz muy valorada por su calidad interpretativa.

Los pasos de anne

La actriz es también madre de Jonathan Rosebanks Shulman (nació el 24 de marzo de 2016), lo que no le impide ser una mujer activa en el mundo del fitness. Pero algo que la destaca, sin duda, es que es una persona que apoya la generosidad, ya que pertenece a varias organizaciones benéficas. Adicional a que es un miembro activo de la Junta de Lollipop Theatre Network, una organización que lleva películas a niños enfermos y a los hospitales. Anne defiende la igualdad de género, como embajadora de buena voluntad, de ONU Women, una entidad de la ONU dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Hathaway aún tiene mucho qué demostrar en el mundo del cine. No solo la veremos en Ocean’ s 8 un poco alejada de los filmes familiares que la caracterizan, sino que se encuentra trabajando para interpretar a la famosa muñeca Barbie, una película que posiblemente se estrena en 2020.

Ella será una Barbie expulsada de Barbieland, por no ser lo suficientemente perfecta, según los parámetros de la ciudad de las Barbies. De hecho, está tan enfocada en ese papel, que advirtió a través de su Instagram, que el futuro aumento de peso es con el objetivo de lograr el personaje. Es una retante interpretación que viene acompañada de un jugoso salario. Otras películas que están en su lista son: The shower 2020 y The Last Thing He Wanted 2019.

La ganadora del Oscar, en varias ocasiones se ha definido como una mujer feliz, que ha experimentado importantes cambios en su vida personal y profesional. Una mujer que cree que el amor es universal y que no depende de quién seas y cuáles sean tus preferencias. Ella cree en la idea de que todos tenemos varias almas gemelas; alguien que te ilumine mucho más que otros y que de no ser así, la vida sería muy aburrida.

No cabe la menor duda, de que esta hermosa actriz estadounidense con raíz irlandesa y francesa , que inició en el celuloide cuando apenas tenía 17 años, hoy por hoy, cuenta con un currículo envidiable, una amplia trayectoria de más de 18 años de películas inolvidables y excelentes interpretaciones. Pero que ante todo, ella atesora un gran talento artístico, que viene respaldado con su personalidad cautivante.

10 Cosas que no sabías de Anne

1- La actriz se crió en una familia tradicionalmente católica y con valores muy firmes. Cuando era niña, Anne quería ser monja.

2- Fue la primera y única adolescente en ser admitida en el programa de estudios intensivos de actuación de la compañía de teatro Barrow Group.

3- El 29 de abril de 2012 se casó con Adam Shulman, un diseñador de joyas. La boda la celebraron en una finca privada en la costa del Océano Pacífico, al sur de San Francisco.

4- Dejó atrás las películas de tono infantil, al interpretar a una adolescente rebelde de clase alta, en la película 'Havoc'.

5- Cuando interpretó a Fantine en 'Los miserables' (2012), también cantó 'I Dreamed a Dream'. Este tema se convirtió en todo un éxito y, en enero de 2013, alcanzó la posición 69 en la Billboard Hot 100.

6- A la actriz la invitaron a interpretar a Christine Daae en 'El fantasma de la Ópera' (2004), pero lo rechazó porque ya estaba ensayando para la película 'El diario de la princesa 2'.

7- En 2005, Anne Hathaway salió de su zona de confort (la comedia) y participó en una película dirigida por Ang Lee. Interpretó el papel de Lureen Newsome Twist.

8- El nombre Anne Jacqueline Hathaway procede del de la esposa del poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare.

9- no es hija única, tiene un hermano mayor, Michael, y un hermano menor, Tomás.

10- Hathaway cita a Audrey Hepburn como una de sus actrices favoritas.