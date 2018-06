Reacciones de los merengueros por la muerte de Joseíto Mateo

El cariño, respeto y admiración a don Joseíto Mateo lo heredé de mis padres. Era el artista dominicano preferido de la familia. En su voz escuché y bailé mi primer merengue, muy probablemente en brazos de mi madre. ¡Honra a quien honor merece! ¡El Señor lo reciba en su presencia en donde hay multitud de gozo!

