Sara Hebe: "Muchas mujeres desean escuchar voces femeninas"

EFE

Barcelona, España

La rapera Sara Hebe, de gira por Europa estos meses tras editar un recopilatorio de sus tres primeros discos antes de publicar el cuarto, a finales de año, considera que se ha hecho un hueco en una escena tan masculina porque "muchas mujeres desean escuchar voces femeninas".

Sara Hebe, es una cantante y compositora argentina, perteneciente a la escena hip hop de su país. Es considerada por la crítica especializada la mejor rapera argentina.

"Soy feminista y las chicas se sienten identificadas. El público tiene ganas de bandas con mujeres y de escuchar voces femeninas porque la historia es machista y es terrible la justicia patriarcal", explica la cantante como motivo de que en sus conciertos abunden las mujeres.

Ahora "están más concienciadas y apoyan ese cambio porque es aberrante el machismo en Argentina, por ejemplo", agrega esta artista, que pasó de bailar hip hop y de actuar en el teatro popular a empezar a escribir letras que encajaba en ritmos en su primer disco, "La hija del loco".

Con ese trabajo participó un año después en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y representó a Argentina en la V Cumbre Internacional de Hip Hop, celebrada en Caracas.

Le siguieron "Puentera”, "Colectivo vacío”, y el año pasado "Sara Hebe", un recopilatorio con un tema inédito, "No hay fronteras", y viejos éxitos como "Triple Nac" y "Asado de fa".

"De adolescente escuchaba a los Beastie Boys y a María Marta grupo argentino de hip hop, bailaba dance hall, empecé a estudiar teatro popular, lo uní todo, me animé a escribir y dejé lo otro para hacer discos", explica Hebe Trelew, sobre sus inicios en la cultura hip hop, donde buscaba "opinar a través de la poesía" sobre su "versión de la situación en Argentina y en el mundo".

Pero, asimismo, quería ser fiel a la palabra rap rhythm and poetry y "hacer poesía con ritmo", lo que le permitió "encontrarme con mucha música, conocer a Ramiro Jota y escribir también de cosas personales".

La entrada de Ramiro Bochatay Ramiro Jota da un vuelco a su carrera, pues "comenzamos juntos, cuando él empezaba a hacer instrumentales, y produjo dos temas de mi primer disco y todo el segundo y el tercero y también toca en directo".

Esa colaboración crea un sonido "punk y extraño, pero propio" donde el hip hop es "la columna vertebral", pero que se nutre también de la cumbia, el reggae, el dancehall, la chacarera, el rock, la electrónica, el funk o el punk.

"Somos de una época relata Hebe- donde no estaba todo tan mezclado, pero escucho de todo y vengo del punk, del rock y de la cumbia, que arrasa en Argentina".

Tras actuar en España el pasado fin de semana, Hebe inicia hoy viernes una gira por Alemania, Suiza y Francia, con catorce conciertos durante todo el mes de junio, para volver en julio y agosto a ciudades españolas y seguir después con conciertos en Francia, Alemania e Italia, acompañada en toda la gira por Ramiro Jota beats, bajo, guitarra y sampler y Edu Morote batería.

Un recorrido por países en los que su música está teniendo mucha repercusión, como en Alemania, un éxito que le sorprende. "No entienden el idioma y lo principal de lo mío son las letras", resalta.

A finales de año verá la luz su cuarto disco, producido por Ramiro Jota, aunque también hay instrumentales de otros productores, y de los que ahora ya interpreta un par de piezas en directo, sobre todo "Violeta perro".

Con este álbum, proseguirá en su línea de "autogestión e independencia", ya que nunca ha trabajado con sellos discográficos, y aunque actúa en algún festival patrocinado -"si no, no hay casi sitios", razona-, no lo hace nunca para "movidas de gobiernos con los que no estoy de acuerdo".

Y para cuando salga el disco, Hebe lo presentará en el Teatro Flores de Buenos Aires, un recinto mucho mayor de los que suele pisar y "un lugar mítico" que supondrá "un salto" en su carrera junto a la segunda parte de la teleserie "El marginal", que mantendrá la banda sonora de la rapera de la provincia de Chubut.