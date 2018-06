Los famosos escriben y terminan enredados

Javier Flores

Santo Domingo

Cada vez que figuras de la música y el cine se expresan en las redes sociales, tomando posiciones sobre un tema político o refiriéndose a situaciones sociales o raciales se desatan polémicas. Incluso, pueden generar consecuencias funestas, inesperadas, para estas estrellas.

Los comentarios, fotos subidas o videos compartidos han llevado a muchos a tener que pedir disculpas públicas en múltiples ocasiones y en casos más extremos los ha llevado a perder sus trabajos.

El último suceso fue el de Roseanne Barr, quien publicó unos mensajes racistas en Twitter contra Valerie Jarrett, quien había sido la asesora del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama.

La actriz en el tuit dijo que Jarrett era producto de una relación entre “la hermandad musulmana y el planeta de los simios”.

Horas después la cadena ABC anunció su decisión de cancelar Roseanne apenas una temporada después de su regreso a la televisión, a principios de este año.

Tras el anuncio de ABC, celebridades como Ava DuVernay, Kumail Nanjiani e incluso sus compañeros de reparto y otros y colegas de Barr han reprobado los comentarios de la actriz y aplaudido la decisión de la cadena televisiva de cancelar uno de sus programas con mejores números de audiencia. Barr ofreció una disculpa en la misma plataforma: “Me disculpo, ahora dejaré Twitter”, aseguró la actriz, aunque siguió respondiendo mensajes.

En uno de sus tweets, la actriz sostuvo que se encontraba bajo los efectos de una medicina para el sueño cuando publicó el controversial tuit. “Eran las 2 de la mañana y estaba bajos los efectos de Ambien mientras twitteaba”, justificó.

Sanofi-Aventis, la empresa que manufactura el somnífero, respondió a los comentarios de Barr el miércoles, diciendo, también vía Twitter, que “aunque todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos secundarios, el racismo no es uno de ellos”.

Más celebridades

Los famosos suelen usar las redes sociales para opinar. Kim Kardashian, Amber Rose, Nidel Conde, Sofía Vergara, David Bisbal, Alejandro Sanz, Alicia Machado, Niurka Marcos, Lucía Méndez, Osvaldo Ríos, Shakira y otros también han protagonizado polémicas en este medio. Sin contar los destapes de Cristian Castro.

Se recuerda que Gloria Trevi fue el centro de la polémica cuando compartió en Twitter un mensaje en el que arremetía contra las reglas ortográficas: “Las reglas q puso algun infame! para joder niños como la U en medio de la E al escribir qUeso! siendo q suena igual q la K q casi ni usamos..”. Naturalmente, las críticas le llovieron.

Entre los actores, el puertorriqueño Osvaldo Rios colgó hace un año un video de cuando era novio de Shakira, por lo que recibió un vendaval de críticas en las redes por parte de los fanáticos de la colombiana.

((Syntek

Urbanos.

Otro artista que se vio involucrado en una situación polémica por las redes sociales lo fue Aleks Syntek. El cantante mexicano realizo una publicación en Instagram donde denunciaba la colocación de canciones del género urbano en lugares públicos en horarios matutinos.

“10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo. Dejen la música para antro pornograficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer”, escribió Syntek en dicha red social.

Reacciónes. De inmediato los intérpretes del género comenzaron a criticar las declaraciones de Aleks Syntek e invitando al mexicano a tener el mismo impacto que ellos. Arcángel estuvo entre los más ácidos. Tampoco J Balvin y Farruko se quedaron callados.

Luego de esos ataques Synteks publicó en Twitter que su problema era con la colocación de la música en lugares donde puedan estar niños.

Otro cantante que ha generado polémica en redes sociales es David Bisbal. En 2011, el cantante español puso en tuit en el quee decía que se sentía triste por ver a las pirámides de Egipto vacías. El país africano en ese entonces se encontraba en unas revueltas entre el gobierno y la población.

Este inconveniente estropeó la experiencia turística del español o al menos eso fue lo que se deduce de un comentario que hizo en Twitter que, previsiblemente, desató las críticas hacia su persona. La repercusión fue tal que #turismobisbal se convirtió en trending topic.

Entre las cantantes, Paulina Rubio fue centro de ataques tras confundir a Ariana Grande con la modelo Adriana Lima en un desafortunado tuit tras querer expresarle solidaridad a la cantante estadounidense tras la tragedia de Manchester, el 22 de mayo del 2017.