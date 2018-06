Thalía y Natti Natasha química femenina

Ynmaculada Cruz Hierro y EFE

Santo Domingo

Aunque Thalía no es asidua en los escenarios del país la artista mexicana ha cultivado relaciones de éxitos y placer con los dominicanos. La canción que grabó junto a Prince Royce “Te perdiste mi amor” (2012) la llevó al mundo de la bachata y le permitió explorar otros movimientos artísticos.

El año pasado, para Premios Lo Nuestro, Thalía sorprendió a todos y se convirtió en una de las mejores vestidas al llevar un diseño de la dominicana Giannina Azar. Esta vez la artista se une a otra de las nuestras e interpreta junto a la santiaguera Natti Natasha el reguetón “No me acuerdo”, del cual se filmó un videoclip en la ciudad de Nueva York que será lanzado hoy viernes.

Thalía conversó con LISTÍN DIARIO y de inmediato resaltó el talento y la dicha que dice tener de conocer y compartir con el talento dominicano. A la artista se le siente muy emocionada con este nuevo tema. Cuenta que cuando lo grabó pensó de inmediato que tenía que cantarlo junto a otra mujer igual de fuerte que ella, y que esa tenía que ser Natti Natasha.

“Escuchaba la canción una y otra vez, y cada vez más me convencía de que Natti tenía que estar. Así que la contacté y ella grabó su parte. Nos vimos, por primera vez, el día que filmamos el video y fue como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Es de estas personas que te complementan y te entienden a la perfección”, reveló la cantante y actriz.

Thalía, que graba un disco casero en el estudio que tiene en su residencia en Nueva York, cuenta con entusiasmo sobre la impresión que dejó la reguetonera dominicana en ella. “Es esa voz, ese espíritu de Nati era lo que necesitaba este tema, la cual es una canción muy traviesa. Nati y yo tenemos complicidad y diversión, hacemos una dinámica sexy y muy fuerte”.

“No me acuerdo” es un relato en primera persona de una mujer que desafía a su pareja sobre lo sucedido en una noche de copas con las amigas, y luego de los tragos no se acuerda de nada.

Thalía: la mujer “no debe bajar la guardia”

Desde que Thalía inició su carrera artística en solitario (1990) siempre luchó con los estándares sociales y desde la industria musical impuso sus ideales tanto en sus canciones y con su presencia en los escenarios.

“Siempre he dejado mi sello en todas mis canciones, no dejo nada al azar, me involucro en cada uno de mis temas desde las letras, arreglos musicales y hasta los videos, porque respeto a mi público y reflejo mucho de mi personalidad en este trabajo”, comentó a LISTÍN DIARIO

La artista agregó que siempre ha defendido sus ideales y aseguró que las mujeres “tienen ahora más que nunca esa fuerza de mover cualquier obstáculo para conseguir sus sueños, por lo que no deben bajar la guardia ante nada”.

De su nuevo disco adelantó que se ha tomado su tiempo para grabarlo en su estudio. Un disco de colaboraciones, aunque no ofreció nombres dijo que serán artistas de Argentina, España, Colombia, Cuba, México y República Dominicana. Tuvo el privilegio de trabajar en su casa y guarda gratos y felices recuerdos de cada uno de los artistas con los que grabó. “Fue una reunión entre amigos, de risas, historias y carcajadas. Me he tomado mi tiempo para hacer de este disco un placer”.

Disco de ritmos

Musicalmente es una producción que traerá ritmos de estos tiempos, canciones movidas y románticas. “Tengo esa dualidad de poder moverme de un ritmo a otro y de poder reparar corazones y relaciones con mi canciones, como también puedo hacer que la gente la pase muy bien”.

Para la artista mexicana, el tema, así como otros que vienen en su disco, reivindican el derecho a la “coquetería y a la audacia” de la mujer. Aunque tiene el ritmo de percusión del reguetón y el vídeo le hace un “guiño” al trap, Thalía descartó haberlo grabado para abrazar la moda de la música urbana.

Aunque en su disco anterior “Latina” había tocado la música urbana en su colaboración “Desde esa noche” con el colombiano Maluma, los instrumentos típicos de la música de banda propia del norte de México y los arreglos lo hicieron principalmente una pieza pop.

También fue pop “Como tú no hay dos” su colaboración con Becky G en el álbum “Amore mío” de 2014. En 2012, hizo una versión en bachata de “Te perdiste mi amor”, su dueto con Prince Royce.

(+)

EL VIDEO DE "NO ME ACUERDO"