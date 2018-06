Manny Cruz recibe certificado de la Academia de la Grabación por “Dejavú”

Dios mío quién me lo iba a decir!!! ??????...... Mi certificado de los #GRAMMYs por haber co escrito #DejaVu canción que se encuentra en el disco “El Dorado” de @shakira el cual resultó ganador como #BestLatinPopAlbum ???? @recordingacademy . . A Dios las gracias!!!. . #ElDorado #MannyCruz #Bachata

A post shared by Manny Cruz (@mannycruzrd) on May 30, 2018 at 12:32pm PDT