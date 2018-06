Barbarella, la nave en la que subieron los amantes del tecno

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

La nave interestelar de Barbarella despegó del Estadio Olímpico Félix Sánchez descargando energía y furor. Miles de amantes de la música electrónica, dominicanos y extranjeros, disfrutaron la séptima edición del festival más grande de la región del Caribe.

Es la primera vez que este evento se celebra en el Olímpico. La puntualidad para los músicos salir en escena y la chispa que cada uno aportó a su presentación, quedaron evidenciadas en cada momento.

El evento se inició con la participación de los artistas locales Mute Cake, Massive House, Kent Dow, Joseant Hidalgo y Omar Andino. Luego el dúo internacional Showtek tomó el control de la nave interestelar, seguido de la presentación de la agrupación Galantis.

Continuando una noche sin precedentes, Tchami x Malaa deleitaron a un público que vivió al máximo una dimensión sin prejuicios, caracterizada por la imaginación. La dupla de Axwell & Ingrosso mantuvo los ánimos de los asistentes, interpretando algunos de sus éxitos como “More Than You Know” y “Don’t You Worry Child”, que compusieron dentro de la agrupación Swedish House Mafia.

Luego Zedd, se apoderó del público en la nueva dimensión compartiendo éxitos como “Beautiful Now”, “Stay”, “The Middle”. El evento finalizó con el espectáculo de The Chainsmokers, recientes ganadores de los Billboard Music Awards, quienes con canciones como “Don’t let me down”, “Closer” y “Something Just Like This”, cerraron una noche inolvidable en otra dimensión.

La escenografía y las luces transportaban a los fanáticos a otra dimensión. El escenario tenía 10,384 pies cuadrados y estaba compuesto por más de 600 pies cuadrados de pantallas LED.