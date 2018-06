Artistas se unen en oración por salud de Joseíto Mateo

Nuestro Rey del Merengue, Joseito Mateo, se encuentra en muy delicado estado de salud. Elevamos una oración a nuestro padre celestial, por la recuperación de nuestro queridísimo Don Joseito, quien es un orgullo nacional, que ha dedicado su vida a exhibir con dignidad nuestra bandera musical por todo el mundo. Oremos por la salud de nuestro Rey!!

