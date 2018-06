Un tributo a Stewart que llega al país

Santo Domingo

Los amantes de la música de los 80’s tendrán este fin de semana una gran opción con el tributo al legendario Rod Stewart, interpretado por Martin Andrew, quien llegará a República Dominicana desde Las Vegas, Nevada, a presentar su espectáculo “Forever Rod” en dos únicas presentaciones, viernes 1 de junio en Hard Rock Live Blue Mall Santo Domingo, y sábado 2 en Hard Rock Café Punta Cana.

Martin Andrew, acompañado de su banda, interpretará los temas más famosos de ese inmortal de la música, dentro de los cuales se encuentran “Da Ya Think I’m Sexy”, “Infatuation”, “Young Turks”, “Some Guys Have All The Luck”, “Forever Young”, “Downtown Train” y muchos más.

Martin Andrew interpreta a Rod Stewart desde el año 2001, realizando sus presentaciones en los hoteles y teatros más prestigiosos de Las vegas Nevada y en otros Estados de los Estados Unidos. Dentro de sus expectativas en República Dominicana manifiesta que espera que el público asistente disfrute a plenitud los temas que interpretará, al ritmo del canto y baile del famoso Rod Stewart. Ha manifestado que la inspiración que tiene por estas presentaciones que realizará en suelo dominicano le hará dejar entre los asistentes una de las noches más alegres de sus vidas y que nunca olvidarán.

Dentro de los diversos tributos que existen a diferentes bandas y solistas, se dice que este está renqueado dentro de los primeros cinco, ya que la voz idéntica, el estilo, el baile y el parecido físico hacen de Martin Andrew casi el mismo espectáculo que presenta Rod Stewart.

“Es un espectáculo jamás presentado en el país”, afirman los promotores.

Sir Roderick David “Rod” Stewart es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista.

Con su voz rasposa inició su carrera como músico callejero para luego ser parte de The Dimensions y del supergrupo The Steampacket durante los primeros años de la década de los 70.

Sin embargo alcanzó el éxito luego de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975 cuando la agrupación inglesa se separó.