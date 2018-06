¿Qué opina Edilí sobre figuras de la TV en el teatro?

María Hiraldo

Santo Domingo

Para la actriz y cantante dominicana Edilí, el teatro es una herramienta que bien utilizada puede servir para edificar y enseñar a través de las historias contadas a través del mismo, eso dependerá mucho de una buen dirección, guión y por supuesto la presencia de actores preparados en escena.

Ella considera que el teatro esta teniendo su auge y mayor acogida del público, esto lo atribuye a que las personas están cambiando su percepción con respecto al mismo, ya que anteriormente el teatro era clasificado como “aburrido”criterio que ha quedado totalmente desmentido en la actualidad.

Otro factor que entiende aporta bastante a la aceptación de las obras, es incluir figuras de la televisión ya conocidas, independientemente de todas las críticas que puedan surgir en torno a esto, Sostiene que es una gran ventaja y atrae a la audiencia.

“El hecho de que figuras de la TV sean parte del elenco de una obra de teatro llama a un público que no es habitual , logrando que el mismo se enamoré y quede prendado a las tablas”.

Edilí que inicialmente empezó como cantante, indicó que no hay nada que llene más su vida que el teatro, especialmente la realización de monólogos.

“Realmente soy una apasionada de los monólogos, me encanta, para mí cada vez que logro un buen trabajo, un buen texto, me llena de gran satisfacción, me gusta involucrarme y retarme a mí misma”, comentó a LISTÍN DIARIO, la también artista.

Tras dos años sin presentar un monólogo , la actriz se prepara para “Como despertar un amante” un texto que llegó a sus manos de Roberto Lumbrera , y en el que él autor trata el tema como un poema dramático, pero que, para la actriz, es un texto escrito con ironía , amor , pero a la vez mucho rencor y odio.

Esta pieza tiene muchos matices , diversos colores que mantendrán al público a la expectativa no sólo con el texto sino también con los cambios de intenciones que tiene que interpretar en escena lleno de tanta riqueza actoral.

Esta obra trata de una mujer que tiene una pareja y se entera que hay una tercera persona, mientras el hombre cae en estado de coma luego de un accidente, ella se pasa todo el tiempo cuidándolo, haciendo lo imposible para que él despierte. Pero a la vez reclamándole y diciéndole las cosas casi con la seguridad de que está escuchando, pero no puede responder.

“Por esto digo que es un texto interesante que al público lo mantendremos a la expectativa, porque a la vez de ser irónico, amoroso , también es gracioso, tiene esa parte de que el público también se sienta a gusto, escuchando y viendo” puntualizó.

Lo más retante para la actriz luego de dos años fuera del teatro, fue el hecho de cuestionarse si estaba en las condiciones para memorizar este texto , pero para esto dedicó varios meses de preparación.

“Estoy enfocada, con una gran responsabilidad, pero a la vez consciente de que cuando se presenta un monólogo hay que tener mucha concentración, entrega, y cuidado con las intenciones, los movimientos que se hacen en el escenario porque estás sola, no tienes a nadie más que te acompañe” Agregó.

“Como despertar un amante”, a presentarse del 1 al 3 de junio próximo tendrá lugar en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, bajo la dirección de Niurka Motta. Esta versión cuenta con escenografía de Fidel López y luminotecnia del veterano Bienvenido Miranda.

Otros monólogos que ha protagonizado la artista del canto y las tablas se destacan “Diatriba de amor contra un hombre sentado”, de Gabriel García Márquez. También, “Yo soy Minerva”,, cuya producción obtuvo tres Premios Soberanos, incluida la de Mejor Actriz, y “Tengamos el sexo en paz”, entre otros.