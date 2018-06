Comisión de Espectáculos públicos suspende a locutor Alberto Vargas

Redacción entretenimiento

El locutor Alberto Vargas fue suspendido durante 20 días por la Comisión de Espectáculos públicos y Radiofonía , luego de emitir improperios en vivo a través del espacio radial “El Ritmo de la Mañana”, que se difunde por la emisora “Ritmo 96” a una oyente de origen venezolano que llamó al espacio para ofrecer su criterio con relación a unos audios que andan circulando en las redes sociales donde Vargas se refiere al tema utilizando expresiones inapropiadas que trajo como respuesta la llamada de la joven que fue insultada abruptamente.

“Por Resolución 002-2018 de La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, invalida por período de veinte (20) días de sus presentaciones de radio y televisión al locutor Alberto Vargas. Dicha suspensión responde a las imputaciones de mal gusto establece la entidad.

“Cuando tú escuchaste el programa se habló de los venezolanos o las venezolanas o fue de un caso en particular, se habló de una venozolana en específico no de todas, por lo que no deberías sentirte aludida u obligada a llamar a una estación” partiendo de esto la chica quiso defenderse acción que este impidió, mandando a callarla en repetidas ocasiones.

“No sé si tu sabes que en República dominicana vivimos en democracia a diferencia de tu país, yo te puedo insultar porque estas llamando a mi programa a trazarme pautas” agregó mientras le gritaba enfatizaba en que se callara la boca.

Añadió a los insultos Tú tienes derecho a reclamar, pero no tienes derecho de decirme a mí como yo debo hacer mi programa, porque en República Dominicana no tenemos una dictadura que se ampare en una ley para decir como tú puedes referirte a algo como hay en tu país, desde hace 18 años. Estamos hablando particularmente de una nota de voz de una prostituta de unas mujeres que vino de tu país al mío y que cobra un precio muy alto entres otras opiniones más.

La CNEPR indicó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra los propietarios de la emisora, así como a los conductores. “La CNEPR debe velar para que no se “ofenda, ridiculicen, critiquen, menosprecien o envuelvan en mofas a naciones amigas” así como “las que tiendan a desvirtuar hechos de importancia o contribuyan a modo engañoso a desnaturalizar los hábitos y costumbres de otros países.