Patty M con un nuevo sencillo

Santo Domingo

Patty M continúa buscando su lugar en la música, y presenta su nuevo sencillo “Por ti”, un tema de corte urbano con el que reafirma su apuesta a las fusiones, como lo hizo con su primera canción “Como el mar”.

“Por ti” es un tema con letras de Patty M, y con producción musical de Nico Clínico, mezclando el popular género urbano con elementos de la música pop y latina.

Patricia Moll Madera, nombre real de la cantautora, canta esta historia basada en hechos reales que enfatizan la pérdida de un ser querido y el duelo por el que las personas atraviesan al ver esta nueva realidad.

“Es ese momento de negación en el que no comprendes por qué esa persona ya no está y no sabes qué hacer ni cómo salir de esa especie de ‘limbo interno’ en el que, inconscientemente, nos sumergimos”, explicó la cantante.

De su propuesta

La también actriz y bailarina presentó en conjunto el audiovisual del tema, dirigido por Xavier Moll y con Iván Tejada en la parte artística. El mismo está disponible en el canal de Youtube de la intérprete.

“Me encanta fusionar el urbano con diferentes géneros musicales y utilizar letras con sentido y un buen concepto, tratando de llegar a las personas sin contribuir con el deterioro social. Mi meta es seguir haciendo música de calidad hasta conquistar el mercado local y, posteriormente, el internacional”, manifestó.

Patty M formó parte del grupo de nuevos talentos a cargo del opening de la pasada edición de Premios Soberano. Además, fue la contraparte oficial de la gira de conciertos de verano del exponente urbano Don Miguelo, en 2017.

Además, ha compartido escenario con otros artistas de renombre.