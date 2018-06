El sueño de Eliacim

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

En medio de la vorágine del ruido musical a la que ha sucumbido la sociedad, y del desenfreno de popularidad inmediata que experimentan los artistas de estos tiempos, muy pocos de ellos se están enfocados en hacer canciones que perduren.

Eliacim, joven artista dominicano, de 29 años, tiene como objetivo hacer buena música y que sus canciones traspasen generación tras generación.

Se pudiera creer que Eliacim, quien iniciando su carrera obtuvo su primera nominación al Latin Grammy, con cierto aire en su imagen a Juan Luis Guerra, pudiera estar “ladrándole a la luna”, trabajando una carrera contra la corriente.

Sin embargo, su convicción, talento y conocimientos musicales lo han preparado para asumir el reto con la creencia y la seguridad de que todo se toma su tiempo.

“No veo las cosas en término de que si son fáciles o difíciles, en el sentido de que nada que valga la pena es fácil, y yo veo mi carrera a largo plazo. Si Dios me da la oportunidad quiero cumplir todas las etapas y estar cantando después de los 80 años. No siento que estoy arando en el mar, porque esto que estoy construyendo no lo va a tumbar cualquier brisita. Mi visión no es llegar a un destino, sino disfrutar cada paso de mi carrera a cabalidad. Quiero hacer música que perdure y que pueda ser escuchada a través de los tiempos, para que pueda traspasar de generación en generación”, expuso en su visita a este diario.

Como cualquier artista, sueña con llenar grandes escenarios y que sus trabajos trasciendan las fronteras. “Ya he disfrutado de sueños como estar nominado a los Latin Grammy y tocar una canción de mi autoría en la premiación. Empecé mi carrera de la mano de Sony, y como compositor he tenido la oportunidad de hacer canciones para Luis Fonsi, Ednita Nazario, Amaury Gutiérrez y otros, y todo eso lo he disfrutado un día a la vez, porque el éxito es una acumulación de pequeñas cosas”. Escuchar hablar a Eliacim es fruto de una educación basada en obtener las cosas a su debido tiempo.

“Me siento cómodo disfrutando cada espacio y cada etapa de mi carrera. Amo lo que hago. Inicié esta carrera con una pasión honesta. Cuando niño solía practicar entre 14 y 15 horas al día mi instrumento, y no porque quería estar en una premiación internacional y desfilar por una alfombra, aunque se siente muy bien que te reconozcan, porque la manera que defino mi éxito es si puedo tener una vida digna haciendo lo que hago, todo lo demás será añadido. Quiero hacer música que perdure por la calidad, no persigo la popularidad”, comentó. Gira.

CANTA EN EL PAÍS GIRA. 1 de junio Santo Domingo, Studio Theater, Acrópolis Center. 2 de junio Punta Cana Public, Centro Comercial La Canas, Cap Cana. 8 de junio Baní, Centro Cultural Perelló. 9 de junio Puerto Plata Casa 40. 29 de junio Santiago, Bar Gran Teatro del Cibao.

CANCIÓN. “Dame amores” es el nuevo sencillo de Eliacim, y se trata de un pambiche con el que busca rescatar las raíces de nuestra música. La composiición nació a petición de un niño, de diez años, quien le pidió que le escribiera una canción a la niña que amaba. “Cuando este niño me pidió que le escribiera una canción a la niña que amaba le pregunté qué sabía él del amor y me respondió que él nació para amar a esa niña”. “Por eso hice un pambiche porque quise rescatar esta manera de cómo los jóvenes se enamoraban antes, contrario a estos tiempos en donde la tecnología ha cambiado la manera de expresar el amor, y no es que esté en contra de la tecnología ni cerrado a ella, solo deseo rescatar esas viejas costumbres”, sostuvo.