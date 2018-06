Retándose a sí misma: Dafne, sin miedo ante el regreso

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Hace cuatro años Dafne Guzmán decidió cerrar una etapa del programa “De Calle con Dafne”. El ambiente económico no era el mejor para la televisión dominicana, y decidió experimentar con otros proyectos de menor costo y menor producción, como el programa de temporada “La Entrevista”, los domingos y “A dos cámaras” de lunes a viernes, ambos por Teleantillas, canal 2.

Durante esta etapa, Dafne dio prioridad a su vida personal y contrajo matrimonio con Carlos Zuluaga, quien fuera su mejor amigo por más de 20 años. Diferencias irreconciliables dieron al traste con el matrimonio, el cual devolvió a Defne a la soltería y al regreso de su principal producto televisivo “De Calle...”. Aunque la joven comunicadora no asocia los hechos; sabe que vive nuevas etapas y nuevos retos, ya que ha vuelto a ser mejor amiga de su ex esposo “Zulú” (como ella le llama) y a producir de nuevo un programa que se mantuvo en el aire por 18 años y que ahora debe trabajarlo para que sea atractivo para un nuevo público.

Después de cuatro años, la presentadora encuentra a un nuevo público y a una televisión con una competencia de la que nunca imaginaron, como la televisión por internet y la plataforma streaming o programación a la carta, pero además el ambiente económico no ha cambiado, y por el contrario del llamado “pastel publicitario” se hace cada vez más difícil consguir una tajada.

“Sí, sé que ya no es el mismo mercado, por eso he dicho que me estoy retando a mí misma con este regreso; pero no lo voy hacer sola, me he rodeado de un equipo y de gente muy joven que podrá conectar muy bien con la audiencia de hoy día”, expuso Dafne antes de iniciar el encuentro en el que dio a conocer los detalles del espacio.

La comunicadora convocó a la prensa, publicitarias, amigos e incluso hasta su ex esposo para compartir parte de la propuesta que ya viene trabajando y que saldrá al aire el 1 de julio en el horario de los domingos a las 6:00 de la tarde por Telesistema.

“No fue fácil mantener a “De Calle...” por 18 años, por eso insisto en que me estoy retando, pero sobre todo nosotros los que trabajamos el periodismo de entretenimiento, literalmente lo hacemos por amor al arte y porque es un trabajo que mueve pasiones y que a mí me encanta”.

En esta nueva etapa de ‘De Calle con Dafne’ se destacará lo local en un formato más familiar. Dafne se reta a sí misma para presentar al dominicano deseoso de resaltar sus valores y bondades como país, dice una nota. “Hago de todo un poco, soy muy activa y vivo al máximo mi profesión, por lo que siempre me entusiasma asumir nuevos retos”, expresó.

Dafne es una comunicadora probada por más de 20 años en los medios de comunicación, creadora de un estilo que le permitió ser aceptada por una amplia teleaudiencia. En todo este tiempo, gracias a la seriedad y responsabilidad con que asumió su compromiso como comunicadora, colocó su imagen como una de las principales figuras de la televisión dominicana.

Del equipo

El ilustrador, Evaristo Angurria, tiene a su cargo la línea gráfica y animaciones del programa televisivo. Vinicio Estrella es responsable del contenido para redes sociales que está a cargo de la Agencia Spread; y el jingle oficial, grabado por el grupo urbano ‘Lo Blanquito’. La presentadora ha viajado por todo el mundo cubriendo grandes eventos y realizando reportajes especiales sobre alfombras rojas o detrás de cámaras, todo esto gracias al magistral dominio escénico y espontaneidad que la caracteriza, teniendo en su haber programas inéditos de varias premiaciones como los Billboard, los Grammy, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, EMMY y los MTV Video Music Awards, entre muchos otros.