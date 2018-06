Thalía invita a las mujeres a empoderarse

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

La actriz y cantante mexicana Thalía compartió un mensaje para todas las mujeres por medio de una entrevista, donde las invita a empoderarse “Se tú que no te dé pena y sobre todo, no bajes la guardia. Así lo he hecho yo”, fueron las palabras textuales de la intérprete de “A quién le importa”.

La artista se encuentra lista para regresar a los escenarios con una nueva producción discográfica titulada “No me acuerdo” es el primer sencillo que se desprende del material en colaboración con la artista de origen dominicano Natti Natasha.

Para ella grabar con Natti fue una grata experiencia “Noté la gran química que teníamos parece que nos conocíamos de años porque tenemos complicidad y diversión, una dinámica sexy y fuerte”, compartió Thalía.

Esta canción le llegó hace unos meses antes de grabarla y expresó que se enamoró de la letra, la melodía y todo. “Al terminar de grabarla sentí que poseía mucha fuerza femenina, con palabras directas y sinceras”, puntualizó.

A lo largo de los años la cantante ha evolucionado y experimentado distintos colores musicales que permiten su vigencia en el público, además de apostar siempre al talento nuevo. Tal es el caso cuando tuvo la oportunidad de hacer una canción a dúo con el intérprete colombiano Maluma con el tema “Desde esa noche” canción que permitió que explorara por completo el género urbano.