Mujeres enfrentan limitaciones en la música

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Cuando Fefita La Grande decidió grabar con El Mayor aquel video del tema “Menéate” que ha dado tanto de qué hablar, no pensó que estaba haciendo nada fuera de lo común. Es una artista popular con un estilo muy definido.

Periodistas, ciudadanos y hasta personalidades de la vida pública, que se interesaron en el tema, arremetieron contra “La Vieja Fefa”. Las críticas fueron muchas, sin embargo, pocas recayeron en El Mayor, de quien era el tema, ya que la merenguera típica fue una invitada. Fue la noticia de muchos días. Fefita era la más buscada por todos, mientras se olvidaban de que El Mayor debía correr con la misma culpa. Partiendo de este hecho, ¿hay discriminación en la música con la mujer?

Varias artistas dominicanas fueron consultadas sobre este aspecto, casi todas con más de 20 años de carrera.

La polifacética artista Xiomara Fortuna fue una de ellas. Su vida en la música ha estado marcada por la discriminación.

“He sido discriminada por ser mujer y también por ser una mujer negra, por defender lo que soy. Si tú te fijas soy una compositora importante, si habría sido un hombre habrían destacado más mi papel como compositora”, comentó a LISTÍN DIARIO la cantautora, al tiempo que aclara que “un hombre puede escribir un tema, y hasta unas pocas letras, y con eso basta. Nosotras, las compositoras femeninas no aparecemos, no tenemos el mismo lugar que les dan a los varones y que nos merecemos”.

Lo que siente

La artista, quien publicó recientemente el disco “Rosa azul”, destaca que en su proceder ha sido recta y correcta, porque no está de acuerdo con ciertos comportamientos y tal vez eso mismo no le ha ayudado. Cita que ha ido a programas donde hay hombres que hostigan a las mujeres artistas y hasta quieren propasarse, a lo que ella responde: “yo no entro en chercha, que no sea de la música”.

Fortuna se atrevió a confesar los motivos por los que se siente discriminada y uno de ellos tiene que ver con los patrocinadores.

“Con una carrera de 40 años, soy de las pocas artistas que se ha presentado en todos los festivales importantes de Europa y Estados Unidos. He tenido una carrera independiente, siempre hago espectáculos novedosos y siempre la respuesta es la misma; en este momento no podemos”, sostiene, mientras defiende la calidad de la música que hace y los 40 años de trayectoria en el arte.

“Yo creo que soy una marca país 100 por ciento y merezco ser patrocinada y ser puesta en las emisoras, porque en mi repertorio musical tengo desde jazz, merengue, bachata y ritmos fusionados”, dijo la intérprete dominicana.

La India Canela es otra de las intérpretes femeninas del merengue típico. También confiesa: “he sentido en cierta medida discriminación, porque cuando inicié muchos pensaron que una mujer no era capaz de subir a un escenario y hacer una buena ejecución de un merengue típico”, cuenta la veterana acordeonista. Fue por ese motivo que se enfocó en tocar las piezas más difíciles como una forma de romper con ese paradigma “y gracias a Dios me ha dado muy buenos resultados”, añadió.

Por la excelente ejecución e interpretación del merengue típico fue que el Instituto Smitsonian de Washington D.C. la escogió para hacer la producción que representa al país. “He tenido muchos logros, demostrando que la mujer sí puede lograr sus sueños sin permitir que nadie dañe nuestra dignidad”, indicó. Para finalizar recordamos el caso de María Lejárraga, quien escribió los libretos de algunas de las obras más importantes de Manuel de Falla, como “El sombrero de tres picos” o “El amor brujo”, pero no se dio a conocer porque los firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. El litigio por los derechos de autor entre ella y los hijos de su marido sirvieron para revelar la autoría de gran parte de su obra, coescrita en ocasiones con él.

Opina Milly Quezada

Lo que piensa del tema: Milly Quezada, junto a su hermana Joselin debieron romper con ciertos patrones establecidos en la música popular para su salida como agrupación. Es por esta razón que ella, al ser consultada, habla sobre el tema, aunque tal vez en sí no se ha sentido discriminada. “Por el hecho de ser mujer, es mucho más exigente para nosotras por las expectativas que tiene el público”, sostiene la “Reina del Merengue”, que tiene más de 30 años de trayectoria.

“Una tiene que ganarse la confianza, además del visto bueno de los demás intérpretes de merengue, en su mayoría hombres. Los hombres primero tienen que lucir atractivos, ser sexy símbolos y luego viene el talento”, aseguró a Listín Diario la artista que le ha costado mucho mantenerse como una de las principales voces del merengue dominicano. La mayoría de orquestas eran masculinas pero ella y su hermana desafiaron a todo el que dijo que las mujeres no son rentables en la música.

Datos

Siempre ha habido compositoras. Ejemplos como el de María Rodrigo (1888-1967) y Matilde Salvador (1918-2007) pero apenas son nombradas en España, pese al catálago de grandes obras que han escrito.

EN EL MUNDO OPERÍSTICO

En el mundo de la ópera, los personajes femeninos que hacían gala de un fuerte carácter desaparecían enseguida de la trama. La Orquesta Filarmónica de Viena, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, que fue fundada en 1842, no aceptó a mujeres entre sus miembros de pleno derecho hasta 1997. En 2011 solo el 31% de los más de 2,000 intérpretes que conformaban las 27 orquestas eran mujeres.