Laura Lebrón gana premio en Washington

Santo Domingo

La actriz y cantante dominicana Laura Lebrón fue premiada como Mejor Actriz de Musical, en la 34 ceremonia de los Premios Helen Hayes Awards, celebrada el pasado 12 de mayo, en el Teatro The Athem de la ciudad de Washington D.D.

Laura fue premiada por su participación en la producción de Luis Salgado Production de la obra musical In The Heights, interpretando el papel de Nina, protagonista femenina de ese musical.

Helen Hayes Awards es una de las más prestigiosas premiaciones en el área de la cultura de todo Estados Unidos, que distingue la excelencia en teatro de las producciones presentadas en la capital norteamericana.

Honra la memoria de la gran actriz estadounidense, con una carrera de 80 años y múltiples reconocimientos, conocida como la Primera Dama del Teatro Norteamericano.

Laura trabajo en 2017 en tres producciones de la obra In the Heights, del puertorriqueño Lin Manuel Miranda, en New Jersey bajo la dirección de Luis Salgado (como Nina); y en Boston dirigida por Chanel Bertone, como Nina, Había presentado ese personaje en Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez, y esa traducción dominicana fue utilizada por Salgado para la producción en Washington, que constituyó la primera producción de la obra en español de territorio norteamericano.

En Washington trabajaron otros cinco dominicanos junto a Laura Lebrón: Juan Luis Espinal, José Ozuna, Diana Pou, Rafael Beato y José Fernando.

Todos con experiencias musicales en nuestro país.

Luis Salgado es un importante productor, bailarín y coreógrafo de origen puertorriqueño, residente en Nueva York, con una gran carrera y quien fue bailarín y coreógrafo de bailes latinos en la producción original de In th Heights Broadway.

Laura ha ido desarrollando una importante carrera, y ha sido nominada además por su trabajo en Boston en los premios Elliot Norton, a mejor actriz principal de musical, antes fue nominada dos veces en nuestro país en los Premios Soberano por su trabajo en la obra La Venus de las Pieles y Ave Negra.

Sus palabras

“Me siento super feliz!! Todavía estoy procesando todas las emociones que vivimos anoche viendo nuestro trabajo ser reconocido en un evento tan grande y prestigioso como los Premios Helen Hayes. Nos llevamos 9 estatuillas de 11 nominaciones, siendo la obra más premiada de la noche. No sé como describir la emoción que sentí cuando llamaron mi nombre. Este premio es para mí un impulso a seguir trabajando y un compromiso de llevar el nombre de mi familia y de mi pais en alto. Estoy super agradecida de contar con el apoyo de tanta gente que me quiere y que confía en mí”.