Luis Beiro

A Michel Hazanavicius no le interesó narrar la vida profesional de Jean-Luc Godard. Aquí no aparece la historia de Carrier du Cinema, ni su impronta como editor. Tampoco se incluyen sus métodos de filmación. Nada se menciona de su labor, cámara en mano, ni sus intensos ‘castings’, en busca de la perfección. Aquí no se incluye la leyenda profesional, la mirada crítica, la manía de perfección formal.

“Mal genio” es una obra que va más allá de cualquier alegoría. Su propósito es mostrar el lado oscuro del cineasta, sus introspecciones, dudas y ditirambos. Como dice su título, el Godard que ha preferido Hazanavicius es el que se va minimizando humanamente en la medida en que sus ideas y posturas ante la vida van cediendo paso.

Sus polémicas tontas, sus desenfados extemporáneos, las constantes ofensas a sus seres queridos y a quienes lo admiran son caldo de cultivo para que el maestro fuera perdiendo fe en lo que le rodeaba.

Hazanavicius canta al ego de Godard. Un ego que lo lleva a andar con orejeras, a no entender la magnitud del tiempo, ni el derecho de cada quien de asumir el arte, la cultura, la política y la vida desde su propio punto de vista.

“Mal genio” no es una película plana en el sentido cinematográfico de la palabra. El guion sabe hablar y convencer. Quienes admiramos su cine presenciamos el otro rostro de un genio. Cómo la gente que lo rodea (incluyendo su joven y atractiva esposa) va dejando de creer en él y en lo que hace.

No crea el espectador que está frente a un drama irreversible, no son apto para mentalidades sonrientes. “Mal genio” es un filme donde se ríe y se llora a la vez. Hazanavicius se las ha ingeniado para que los muchos exabruptos de Godard sean digeribles. Él no le canta a un cineasta mimético, sino a un genio que como tal, tuvo el coraje de llevar su forma de ver y de pensar al cine.

Esta es una cinta que todos debiéramos ver. No solo por las lecciones que entraña, sino para entender la materia prima que brilla dentro de aquellos cerebros que no se conforman a que el mundo sea de un solo color. Muchos aplausos y pocos abucheos merece.

Ficha técnica

País: Francia. Año: 2017. Duración: 102 minutos. Dirección y guion: Michel Hazanavicius. Reparto: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérenice Bejo, Grégory Gadebois y Micha Lescot. Premios: Sección Oficial: Festival de Cannes.

Sinopsis: Durante el rodaje de una de sus películas, el director francés Jean-Luc Godard, recién se enamora de la actriz de 17 años Anne Wiazemsky, con la que más tarde se casaría. Sin embargo, su filme no alcanza el éxito que él esperaba y esto desata en él una crisis existencial.