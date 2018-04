CNCO da sus primeros pasos en la composición con su nuevo álbum

Miami (EFE)

Sin tiempo de haber asimilado el éxito de su primer disco, el grupo CNCO estrena su segundo álbum el próximo viernes, esta vez con algunos temas compuestos por ellos mismos que, junto a una implicación mayor en la producción, hacen que el nuevo trabajo sea, a su juicio, "más maduro".

"Todavía no nos acostumbramos, todo ha pasado tan rápido, en tan solo dos años, ha sido una locura. Nos sentimos felices, bendecidos", confiesan los cinco jóvenes que integran CNCO en una entrevista con Efe.

En su segundo álbum, que lleva el nombre de la banda, se aventuran con temas propios para dar así un paso más al éxito repentino que tuvieron tras ganar en 2015 el programa de televisión "La Banda", de Univisión, que los catapultó a lo más alto de las listas de éxitos.

"Son nuestros primeros pasos en la composición, y esperamos seguir creciendo en este ámbito. Nos hemos involucrado mucho más en la creación y en la producción", dijo el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, uno de los chicos de la "boy band" latina radicada en Miami.

"Bonita" y "No me sueltes" son los temas que han compuesto para este disco, que incluye también temas como "Mi Medicina" o "Mamita", además de los consolidados éxitos "Hey Dj" junto con Yandel y el remix de "Regaettón Lento", en colaboración con Little Mix.

"Cuando uno hace una canción uno le toma un cariño inmenso y se convierte en la favorita del álbum, te sientes orgulloso de lo que hiciste", dijo el cubano Erick Colón.

En cambio, el estadounidense de origen ecuatoriano Cristopher Vélez tiene una especial debilidad por el tema "Estoy enamorado de ti", una canción "por la que pelearon durante mucho tiempo".

En su conjunto, respecto a su primer álbum, "Primera cita", este tiene "más ritmo" y se ve "más maduro", tanto por la música como por la letra.

Por ese primer trabajo están nominados a cuatro categorías en los Premios Billboard de la Música Latina y en 2017 obtuvieron una nominación a los Premios Grammy Latino en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Vélez, de 22 años, asegura que no se enfocan en un solo género y que el nuevo álbum contiene desde una balada, a pop, urbano y hasta ritmos colombianos en "Se vuelve loca".

Los jóvenes confiesan que la fama que están experimentando "les tomó a todos por sorpresa" y que la clave de todo es "ser uno mismo" y mantener los pies "en la tierra", ya que la gente "se identifica más contigo", asegura De Jesús.

"Cuando ganamos 'La banda' nos quedamos en Miami un mes o dos preparando el tour y el primer álbum, y lo primero que hice al recibir el primer cheque fue traerme a mi familia a aquí. Y de sorpresa se lo di a mi mamá", recuerda el cantante de origen dominicano Richard Camacho.

La grabación del disco, en el que han participado productores como Icon Music, Edgar Barrera, The Swaggernautz y Pinto Wahin, se hizo mientras la banda estaba de gira por diferentes países, por lo que se grabó en estudios de Argentina, Perú, México y Ecuador.

El grupo, a cuyos integrantes les gusta definirse como una "boy band" (banda de chicos) que "comparte un sueño", considera al cantante Ricky Martin como un "pilar fundamental" en sus dos años de trayectoria, al "que le deben todo" como mentor.

"Nos ayudó mucho desde el inicio, desde que empezamos nos dio la oportunidad de poder abrir sus conciertos en Chile, Argentina y Puerto Rico. Nos abrió las puertas en esos países", explica Vélez.

Los cinco jóvenes "no se ponen barreras" y "están abiertos a todo", tanto al cine, los Grammy, la publicidad, las series y la moda, una larga lista que esperan cumplir por todo el mundo en el "gran" futuro que auguran.