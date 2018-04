Zeny Leyva cuenta como dio a luz a su hija Amira en el carro

Emelyn Baldera

Santo Domingo

No fue hasta hoy que la joven comunicadora contó la verdadera historia que hay detrás del momento más feliz para ella: dar a luz a su primogénita.

“Sí, di a luz en #Lamorena (mi vehículo) camino a la clínica. Totalmente atípico en primerizas, mi parto se dio súper rápido, tanto, que no me dio tiempo de llegar a la clínica y Amira nació bajando el elevado de la Kennedy con Lincoln”, cuenta la joven comunicadora a sus seguidores con imágenes de ese momento, que ella jamás olvidará.

Reveló que por la situación, ella dio a luz “sin anestesia, sin asistencia más que la de mi doctor al teléfono y mi esposo manejando tanto el vehículo, como la ansiedad de los tapones mezclados con mis gritos de parto”.

Lo más emocionante de la historia que cuenta Leyva hoy, después de que en el día de ayer se diera a conocer la noticia de que su primera hija (Amira), había nacido, es esta parte “recibí a mi hija con mis propias manos, le limpié la carita y la arropé con la camisa de mi esposo (cómo pueden ver en las fotos) y la pegué a mi pecho hasta llegar a la clínica y recibir asistencia inmediata”.

Ella y su esposo aprovecharon este mensaje para dar gracias a Dios, porque “indiscutiblemente, él estuvo con nosotros en todo momento”. La llegada al mundo de Amira Hernández Leyva se produjo a las 6:15 de la tarde del pasado martes.

“Ayer a las 6:15pm, vivimos el más asombroso milagro de amor y fortaleza. Aún no me lo creo… Bienvenida hermosa princesa Amira Hernández Leyva… mi corazón es tuyo, me has sacudido el mundo… TE AMAMOS!!!”, había escrito la feliz madre sin dar los detalles que hoy comparte con todos sus seguidores. Hay que recordar que la también actriz se casó en marzo del 2013 con Alex Hernández y ahora la pareja se estrenan como padres.