La película Yellow Submarine de los Beatles vuelve a los cines por su 50 aniversario

Para conmemorar el 50 aniversario de su estreno, la película animada Yellow Submarine de los Beatles volverá a los cines a partir del 8 de julio (primero en Norteamérica) gracias a un acuerdo entre Abramorama, Apple Corps Ltd y Universal Music Group.

La cinta Yellow Submarine ha sido restaurada en resolución digital 4K por Paul Rutan Jr y su equipo de especialistas en Triage Motion Picture Services y Eque Inc. Las canciones de la banda sonora han sido remezcladas por Peter Cobbin en 5.1 stereo surround en los Abbey Road Studios de Londres, donde los Beatles crearon algunos de sus más grandes éxitos.

Debido a la delicada naturaleza de las ilustraciones originales, todas ellas dibujadas a mano, no se ha usado ningún tipo de software en la limpieza de las cintas restauradas. Se ha hecho todo manualmente, frame a frame, para mantener así la pureza de esta película estrenada originalmente en 1968.

"Estamos emocionados por tener el privilegio de llevar Yellow Submarine de vuelta a la gran pantalla para que tres generaciones de felices fans de los beatles puedan disfrutar de sus pioneras animaciones y las clásicas canciones que forman parte de nuestro ADN cultural colectivo", explica el CEO de Abramorama, Richard Abramowitz.

Yellow Submarine está basada en una canción de John Lennon y Paul McCartney. Es un cuento fantástico sobre paz, amor y esperanza repleto de canciones del grupo como Eleanor Rigby, When I'm Sixty-Four, Lucy in the Sky With Diamonds, All You Need Is Love y It's All Too Much.