¡Hola, buenos días!

BÉLGICA SUÁREZ

belgicasuarez@hotmail.com

Estuve en Sosúa, en Los Charamicos, en un proyecto frente a la playa. Ya hace tanto tiempo que personas tradicionales y de apellidos sonoros adquirieron estas casas de veraneo, que a pesar del tiempo transcurrido y que hay tantas construcciones modernas no han perdido su encanto. Me fascinó estar ahí, con parte de mi familia y amigos queridos, esta casa es la de Ana Antonia Vidal y su esposo Arquímedes Cabrera, a quienes les encanta que la usemos. La playa de Sosúa creo que si no es la más bella, es una de las más hermosas del país por su limpieza; es muy visitada, había mucho orden y seguridad. Venta de todo, autobuses, carros, en fin parqueados cerca en cantidades. Vi en una pequeña placita con gente haciendo habichuelas con dulces, en la playa las ventas de pescados fritos y lo que no se podía quedar, los espaguetis con moro, pollos guisados, previamente preparados en la casa para llevar y mucha gozadera. Los dominicanos en su mayoría son caneros y sí que disfrutan cada evento.

Clausurado

Que nostalgia sentí cuando me dijeron que uno de los hoteles más bellos y románticos de Sosúa está cerrado, recuerdo La Puntilla de Piergiorgio; cuánto íbamos a este lugar, aún fuera a cenar una noche, como tanto santiaguenses lo hacían, luego murió su propietario y no era lo mismo pero se mantenía. No hace tanto tiempo estuve ahí, siguió siendo hermoso y placentero; casi siempre cuando visitaba este pueblo turístico iba a ver este hotel que tanto disfrutamos y recordamos. A propósito, estuve viendo un apartamento que venden en la tercera planta al lado de la Puntilla de Piergiorgio, “Balcones” fascinante su estructura colonial, por dentro nos dejó heladas su estilo, parece como si estuviéramos en una isla, es increíble ese diseño de este edificio de apartamentos me encantó.

Confusión

Lamento haber cambiado el apellido de uno de mis amigos. ¿En qué estaría pensando cuando escribía de los cincuenta años que cumplió Benedicto Hernández, que le puse el apellido de Leonel? Seguro que en ese momento me llamó mi estimado amigo Danilo Pérez, asistente del ex presidente y me detuve a pensar y le puse ese apellido confundida, bueno lo importante es que Bened, quien es subdirector de Aduanas y le hicieron una sorpresa por su natalicio. Como ya les comenté, con cuanta emoción y caché prepararon sus hijos grandes, José Rafael y José Benedicto, además de Yeti, su novia, este hermoso cumpleaños. Felicidades Benedicto Hernández!

¡Felicidades!

Cumplir 89 en relativa salud y con la mente lúcida, con alegría, simpatía y el cariño de sus hijos y sus muchos amigos, encantándole el dominó, su entretenimiento favorito, también le encanta bailar, es un privilegio y una bendición de Dios. Me refiero a mi padre, Domingo Antonio Suárez.

¡Felicidades! papá!