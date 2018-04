Pepe Sierra: El médico que halló su cura en la actuación

Jessica Leonor

Santo Domingo

Pepe Sierra no sabía qué iba hacer con su vida hasta que decidió ser actor. El intérprete que da vida a Relámpago Hernández en la película dominicana “Veneno” aseguró que antes de estar en la actuación estaba estudiando Medicina porque era algo que tenía que hacer.

“Yo no sabía si quería ser médico, iba todos los días a mi clase y me esforzaba, pero nunca me mentalicé como un médico establecido. Cuando entro a Bellas Artes me doy cuenta de que tengo una facilidad para transmitir emociones. Y el saber que tú eres bueno en algo ayuda; así se concretó mi deseo de ser actor”, explicó el ganador del Soberano a Mejor actor de teatro por su papel de Gogo en la obra “Esperando a Godot”.

En 2006 entró al mundo de la actuación de una forma cómica y superficial. “Estaba en la fila de un cine con un amigo y él me dijo ‘Pepe, tú tienes talento pa’ eso’ y yo fui al otro día y llené una ficha en Bellas Artes. No es más mágico de ahí. Me gradué dos años después y gracias a Dios tenía trabajo como actor, y eso me dio una plataforma para creer en la actuación como una profesión seria con la que podía sustentarme”, dijo a Listín Diario el intérprete, quien ahora trabaja en su primer protagónico a las órdenes del director Pedro Urrutia.

Aunque muchos pueden preguntarse de dónde salió Pepe Sierra, él siempre ha vivido en Santo Domingo; y aunque es hijo de padres provenientes del sur (su papá de Neiba y su madre de San José de Ocoa), él, como sus dos hermanos, siempre ha residido en la capital dominicana.

El hombre que está en el ojo de muchos por su trabajo en producciones cinematográficas como “Veneno”, “Cocote”, “Pueto pa’ mí” y en obras de teatro como “Esperando a Godot”, “El hijo de puta del sombrero” y “Secretos de familia”, antes de ser actor trabajó como vendedor en una compañía telefónica y se disfrazaba de cocodrilo en el parque de diversiones Happy Land.

Luego de terminar su carrera de Actuación, concluyó la Medicina aunque nunca la ha ejercido con una remuneración económica. Según explicó a este medio, lo hizo porque tanto en la carrera como en todo a él le gusta cerrar ciclos en su vida.

Su primer Soberano

Actor. La película dominicana “Pueto pa’ mi”, estrenada en 2015, hizo que Pepe Sierra obtuviera su primera nominación a Premios Soberano que entrega la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), pero la obra de teatro “Esperando a Godot” se presentó en 2017 y su interpretación de Gogo lo hizo merecedor de su primer Soberano en la edición número 34 del galardón que reconoce el arte local.

UN SOLO CUERPO PARA MUCHOS PERSONAJES

La pelcula “Pueto pa’ mí” hizo que el cine se pusiera para Pepe. Luego de su interpretación en la producción cinematográfica en 2015 su carrera tuvo un antes y un después y el actor que trabajaba duro por amor al arte ahora trabaja duro por su arte y gana dinero por ello.

“Trabajé en una obra junto a mi promoción de Bellas Artes y duré un año ensayando; cuando hicimos los cálculos de lo que se gastó en producción, pago de sala, pago de todo, cada uno se ganó 500 pesos y lo que hicimos fue irnos a comer pizza con ese dinero”, contó Pepe.

En “Pueto pa’ mí” Pedro Sierra, nombre real del actor, encarnaba a Cacheo, un atracador que según sus palabras era “un tipo noble y leal que nunca aprendio a hacer otra cosa que no fuera robar y al final tuvo que dar su vida por su amigo”.

A raíz de esta producción se le abrieron las puertas para tener un papel importante en el filme “Veneno”, en el que dio vida a Relámpago Hernández: “En Veneno fue algo mágico. Taba Blanchard y yo nos encontramos en un semáforo, él había visto “Pueto pa’ mí” y nos encontramos en un semáforo uno al lado del otro; él me pidió el número y me llamó a casting y gané, así de mágico y así de simple”.

Recientemente el actor interpretó a Marito en la obra “Secretos de familia”, este personaje es un autista severo que no tiene tratamientos y vive bajo una inconformidad con su familia que lo maltrata y no lo cuida.

“Hice mucha empatía con Marito porque me daba mucha pena. Aunque yo sabía que era ficción, pero en algún lugar hay alguien como él que vive esa situación y lo dejan solo sabiendo que tiene leucemia; así como con el personaje trato de hacer una conexión emocional y me vuelvo más obsesivo”, dijo el actor que proximamente interpretará a una mujer.

Aparte de las obras antes mencionadas, el actor participó en “La noche justo antes de los bosques”, “Fuga” y “Esperando a Godot” en la que interpretó a Gogo personaje que lo hizo merecedor de su primer Soberano. Según explicó, al hacer este papel se sintió identificado con la ingenuidad del personaje y lo definió como un hombre noble, infantil e ingenuo. “La vida te ha enseñando realidades que van matando esa ingenuidad, pero creo que todos pasamos por ese momento en el que somos muy ingenuos”, dijo el actor.

Múltiples rostros

ACTUACIÓN. El actor, que en sus inicios realizó trabajos de animación en las que hizo de payasos, se disfrazó como búho o cocodrilo o que incluso hizo de mimo, se ha destacado en papeles como Gogo de la obra “Esperando a Godot”, que se muestra en la primera fotografía de la derecha y que lo hizo merecedor de un Soberano. También al interpretar a José Manuel, quien es Relámpago Hernández en “Veneno”, en la tercera foto en la piel de Cacheo en “Pueto pa’ mí”, en la cuarta foto como Marito en la obra “Secretos de familia” y en la cquinta en su participación en la película “Y a Dios que me perdone”, y en la imagen de la izquierda de la obra “El hijo de puta del sombrero”