María Hiraldo

maria.hiraldo@listindiario.com

Santo Domingo

Zeny Leyva da la bienvenida al mundo a su primogénita Amira. Cuyo significado del nombre en árabe es princesa. El nacimiento se produjo 6: 15 de la tarde del día de ayer, con una tierna foto sosteniendo en brazos a su criatura compartió la buena noticia.

“Vivimos el más asombroso milagro de amor y fortaleza. Aún no me lo creo. Bienvenida hermosa princesa Amira Hernández Leyva. Mi corazón es tuyo, me has sacudido el mundo. Te amamos” Fueron las hermosas palabras colocadas al pie de la foto publicada en su cuenta personal de Instagram.

Zeny Leyva conocida por su temprana inserción en los medios de comunicación, como conductora de programas infantiles donde bailaba y cantaba, entre los que se puede mencionar “Topi-Topi” siendo el primero en el que participó con tan solo 10 años. Uno de estos proyectos estuvo a su cargo, el denominado “Kanikas” y se transmitía por Mango Tv, de igual forma estuvo presente en sábado Chiquito, entre otros programas de televisión.



Leyva Informó su embarazo el pasado seis de octubre, a través de la misma red social, y días más tardes colocó en su canal de youtube, la manera tan ingeniosa como le dijo la noticia a su esposo.