Ex mánager de Juan Gabriel insiste en que el artista está vivo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Luego de que el cantante mexicano Juan Gabriel muriera el pasado 28 de agosto de 2016, han surgido muchas teorías, tal vez, propias de este tipo de celebridades. Tras varios años de la muerte del artista en Santa Mónica, California a causa de un infarto al corazón, han salido a la luz pública declaraciones que han puesto a pensar a sus seguidores.

Otro que se une a la lista de especulaciones en torno a la muerte del intérprete de “ Amor eterno”, es su ex mánager Joaquín Muñoz, quien afirmó hoy a la periodista Valeria Contreras que el cantante está vivo e incluso mostró varias fotografías como evidencia de lo que dice.

Fue en el programa Primer Plano del Canal de las Estrellas, que Muñoz, reveló las supuestas pruebas con las que busca exhibir que el “Divo de Juárez” está vivo; en las imágenes se observa al intérprete de 'Abrázame muy fuerte' presuntamente con lentes de sol, un sombrero y tapando en todo momento su rostro.

Esa fotografía , según él fue tomado en los primeros días del mes de septiembre u octubre de 2016. Él estaba cansado y aburrido del lugar donde estaba, en su cabaña. Él me manda la fotografía y me dice: 'Me salí. ¿cómo me veo?", dice Muñoz ante los cuestionamientos de los conductores.

El sujeto asegura que comenzó a comunicarse con Juan Gabriel por correo electrónico días después de que se anunció su muerte en agosto de 2016 y que todas los mensajes los plasmó en su libro "Juan Gabriel y yo, detrás de la muerte".

De igual manera Joaquín Muñoz había indicado en marzo pasado que el compositor mexicano había fingido su fallecimiento por miedo a que su familia lo matara.

"Explico en mi libro cuál es la verdadera razón por la que Juan Gabriel tuvo que huir a refugiarse y a esconderse, porque de lo contrario su familia lo iba a matar de verdad. Va aparecer y le pedirá perdón a su pueblo, él les dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte", señaló el ex representante en una entrevista para Grupo Cantón.