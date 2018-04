Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

El éxito de todo proyecto tiene que ver con el trabajo arduo de un gran equipo y Premios Soberano 2018 es un ejemplo.

Gracias... Es momento de agradecer: gracias. Cuando asumimos la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tuvimos que darle cara a muchos procesos entre los que estaba la selección de un nuevo productor para los Premios Soberano. Se abrió la licitación, y ciertamente teníamos una representación importante de productores, unos que habían estado al frente de este proyecto, y otros nuevos. Quisimos apostar a sangre nueva, y por ello pusimos el ojo en Alberto Zayas. Un joven con mucho deseo de demostrar de lo que era capaz. Un momento, una oportunidad, por la que había esperado más de 10 años. Desde Acroarte impulsamos su propuesta entendiendo que era el momento oportuno para darle paso a nuevas corrientes, que con esa visión inyectara de esa misma energía que hemos querido impregnar en Acroarte desde nuestra llegada en julio del 2017.

Defendimos hasta el último momento su propuesta, la cual estaba llena de elementos con los que nos identificábamos como mujer.

Hoy he querido compartir estas interioridades con ustedes porque es importante que entiendan cuando hablo de lo que hemos sentido en cada paso que damos.

Zayas no era la apuesta de muchos, pero sí la mía en especial. Algo me decía que con él lograríamos lo que necesitábamos para reactivar nuestro premio con 34 años de historia.

Recuerdo que en las primeras entrevistas que nos hicieron dije que Premios Soberano 2018 sería “una experiencia inolvidable”. Cuando reflexionaba en torno a lo que debimos enfrentarnos para defender la propuesta final, tenía presente siempre esa frase.

Algo me decía que así sería y por eso lo defendimos desde el día uno y hasta el final. Ahora que tenemos el resultado final, cuando han pasado los días y me he sentado a ver el premio por televisión, como espectadora crítica, me doy cuenta de lo hermoso y “perfecto” que quedó todo. Lo que me permite decir que el Señor no nos ha abandonado, que nos tiene bajo sus alas.

Ya han pasado más de 10 días y los comentarios no paran. He escuchado en voz de gente del pueblo, de funcionarios, de artistas que “ha sido el mejor premio que hemos visto”. Luego de la algarabía que supone el éxito de la pasada entrega, quiero dar gracias, especialmente, a Alberto Zayas, César Suárez Jr., Guillermo Cordero y todo el equipo que trabajó día y noche para que esta producción fuera un gran éxito.

De mi parte, agradecer al Comité Ejecutivo que me acompaña y con ellos a todos los acroartistas comprometidos con la Acroarte de hoy y la que estamos impulsado. Y por supuesto, a Cervecería Nacional Dominicana (CND) que sigue creyendo en nuestra institución y en nuestro arte. Ahora a seguir trabjando que en el horizonte nos espera una segunda entrega de Premio Soberano. Hasta el 2019.