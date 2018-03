¿Sin planes en Semana Santa? Estos son los estrenos en las salas de cine

"Un viaje en el tiempò"

Protagonizada por Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Chris Pine, "Un viaje en el tiempo" narra como después de la desaparición de su padre científico, tres seres peculiares envían a Meg (Reid), su hermano y su amigo al espacio para encontrarlo.

"La Mélodie"

Kad Merad, Samir Guesmi y Slimane Dazi, protagonizan "La Mélodie", filme francés que narra la historia de un violinista busca inspirar a sus alumnos en una desafiante escuela de música.

"Sherlock Gnomes"

"Sherlock Gnomes", que en su versión en inglés cuenta con las voces de Johnny Depp, James McAvoy y Emily Blunt, cuenta la continuación de la historia de los gnomos de jardín, Gnomeo y Juliet, quienes reclutan al famoso detective Sherlock Gnomes para investigar la misteriosa desaparición de otros adornos de jardín.

"Last Flag Flying"

Llega a las pantallas "Last Flag Flying", con las actuaciones de Bryan Cranston, Laurence Fishburne y Steve Carell. Dos ahora ex marines vuelven a tener noticias de un ya no tan joven marinero que les pide un favor: ayudar a traer de vuelta a Estados Unidos el cuerpo de su hijo desde Irak, donde ha muerto en combate.

"Ready Player One"

Lo más reciente de Steven Spielberg, "Ready Player One", se estrena en el país. Cuando el creador de un mundo de realidad virtual llamado "Oasis" muere, lanza un video en el que desafía a todos los usuarios del juego a encontrar su "Huevo de Pascua", que le dará fortuna al buscador.

"Sanky Panky 3"

"Sanky Panky 3", que ha dirigido el cineasta boricua Eduardo Ortíz, continúa con las situaciones y ocurrencias de Chelo, Carlito y Genaro, Aquiles Correa, Tony Pascual y Fausto Mata, respectivamente, esta vez en Puerto Rico.