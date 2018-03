Sean Penn, ganador de 2 premios Oscar, es ahora novelista

NUEVA YORK (AP)

“Ya no estoy enamorado del trabajo de actuación”, dijo Penn, cuyas películas incluyen “Milk”, ″Mystic River” (“Río místico”) y ″Dead Man Walking” (“Pena de muerte”), entre muchas otras. “De hecho, lo que quiero hacer es escribir libros”.

Penn teme que el mundo está tan abrumado con “contenido” que hasta las grandes películas se olvidan rápidamente. Pero aún cree en las palabras. Esta semana, se sumó a héroes de la literatura como Norman Mailer y Jack Kerouac, por no hablar de colegas actores como Ethan Hawke y James Franco, como autor de ficción.

La novela de Penn se titula “Bob Honey Who Just Do Stuff” (que podría traducirse como “Bob Honey el que hace de todo”), un título no salido de tono para una persona cuyas aventuras fuera de la pantalla lo han llevado a tener encuentros con personalidades que van de Mijaíl Gorbachov a El Chapo.

“Bob Honey”, con su protagonista volátil y antisocial, es un emocionante recorrido de Estados Unidos y más allá mientras una figura al estilo de Donald Trump conocida como “The Landlord” (El Casero) sube al poder y Bob Honey anhela ser “salvaje, desenfrenado y libre”.

“Bob Honey” tiene un estilo de improvisación y una serie de aliteraciones (“intencionales hasta decir basta”, reconoce Penn). La trama incluye fosas sépticas, mazos mortales y pirotécnicos para dictadores. El trasfondo del libro también sigue un camino disperso.

El año pasado, Penn lanzó un breve audiolibro bajo el pseudónimo de Pappy Pariah, que luego expandió y publicó como un libro de tapa dura bajo su propio nombre, aunque dice que las opiniones en el texto, incluyendo un poema que reprende al movimiento #MeToo, no son necesariamente suyas.

“Es la estructura mental de un personaje”, dice acerca de líneas como “¿Una plataforma para la acusación impune?/¿Ha perdido el debido proceso su prestigio?“.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Penn, de 57 años, habló de escritura, cine, #MeToo y sus cambiantes gustos literarios. Tiene más problemas en mente para Bob Honey, pero eso depende del interés que demuestre el público lector.

Algunas reseñas han sido duras (“Sean Penn el novelista debe ser detenido”, dice un titular del Huffington Post), pero la novela está en la lista de las 100 más vendidas en Amazon.com y alcanzó el No. 1 en una categoría que Penn debe apreciar: la de ficción absurda.

ESCRIBIÓ LA NOVELA:

“Necesitaba alejarme un tiempo del ciclo noticioso durante 2015-2016. Se me ocurría más y más que los debates públicos en los que yo mismo participé se habían convertido en algo que nos estaba dividiendo como país, que estábamos abordando las conversaciones como niños de 3 años.

La única manera que sentí que podía responder a eso era con una especie de sátira, eligiendo reír en vez de descargarme o de la rabia”.

AUTORES FAVORITOS

“Luego que escribí este libro me di cuenta de que mi lectura de ficción ha sido, y es algo que no había pensado antes, casi enteramente mono-cultural. Los autores que he leído son casi todos hombres estadounidenses. Estoy ansioso por cambiar eso. ... Siento que mis intereses van más allá“.

“Al principio leí a Louise Erdrich, pero no he leído nada de ella en mucho tiempo. Me gustaría volver y ver qué está haciendo. Soy un gran admirador de Sharon Olds como poeta. Cada vez que publica un libro lo leo”.

#METOO:

“Una de las cosas más interesantes que noto que no ha surgido en la discusión sobre abuso sexual, ya sea por parte de una pareja o de un padre o de un sistema legal, y que me causa algo de sorpresa es que no haya dentro de ninguno de estos movimientos una preocupación expresa o un diálogo en lo que respecta a la edad de consentimiento en este país”.

“Henos aquí hablando sobre abuso sexual mientras seguimos viendo a adolescentes casarse. Pienso que para un movimiento para la protección de los jóvenes, para la protección de las mujeres, si vamos a agregar a nuestra empatía a aquellos que fueron explotados por su ambición, entre otras cosas, lo cual no es asunto mío decir si es justo ser protegido por eso o no.

La expectativa para mí como adulto era que yo soy responsable de eso. Todos somos diferentes y la gente tiene distintas fortalezas y debilidades en distintos momentos de la vida. Pero cuando hablamos de niños, es claro”.

POSIBLE PELÍCULA

“Un par de personas me han hablado sobre eso. Creo que si uno de estos directores talentosos realmente quiere hacerla, entonces sería muy divertido verlos hacerlo. Pero no quiero tener nada que ver con eso más que pagar lo que haya que pagar por el boleto en el cine”.