El cumpleaños de Benedicto

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! Está muy en boga celebrar los cumpleaños en restaurantes que están de moda. Estuve acompañando a unos amigos a una gran actividad, los cincuenta años de Benedicto Fernández; wao qué emoción... sus hijos y su nueva novia organizaron una linda velada, con velas, velones, una decoración muy linda y romántica, un precioso bizcocho y como se estila ahora, una gran variedad de postres. Los invitados, muy bien vestidos para la ocasión, una exquisita cena, bebidas muy exclusivas, un gran ambiente de camaradería y alegría, ya que son los amigos que siempre se juntan. También estaban los padres del famoso cumpleañero, un joven aún, muy divertido, resaltando sus cualidades por ser excelente anfitrión.

La Taberna de Pepe

El restaurante LaTaberna de Pepe, un lugar súper especial, fue el sitio escogido para celebrar tan espléndido acontecimiento, donde se gozó en grande y hasta se bailó. Los sábados este exclusivo establecimiento presenta un grupo musical que toca chulísimo, muy bien entonado, es un lleno total. Es el rincón a donde va la gente de clase media alta; muchos profesionales que buscan un buen ambiente aquí lo encuentran, como es el caso del famosísimo doctor Ruben Russel y su esposa Gloria Velázquez.

Otro cumple

Ese día estaba la Taberna de Pepe súper llena, y me encontré con otro cumpleaños, bien fabuloso, que por lo cercano de las mesas parecía el mismo ágape. Además, aquí todos nos conocemos. Era el hijo del prestigioso abogado Javier Azcona, Javielito. Andaba en compañía de su novia y varios amigos del joven. La madre, Raidilis Olivares de Azcona, lucía muy chic con su nuevo look. Lo cierto es que estuve invitada al cumpleaños de Benedicto, pero me tocó saborear dos bizcochos y compartir con los que estaban en ambas celebraciones.

Los mariachis

Están muy de modas los mariachis, sobre todo para sorprender a personas queridas y familiares, pero el auge ha crecido tanto que hay pocos que hacen ese papel y la verdad que se están cotizando demasiado. Es verdad que cada quien pone precio a lo que hace, porque para eso hay que tener talento, pero es una oportunidad para muchos cantantes innovar y ofrecer ese servicio que está siendo muy reclamado. Es bonito regalar unas felicitaciones, como sorprendieron al famoso comunicador en Santiago en su cumpleaños, Julio Martínez Pozo, unos ricos y poderosos de la ciudad.

Clausura

Terminó el carnaval de Bonao. Aquel lugar estaba encendido, lleno de gente, disfraces y partición de los carnavales de diferentes pueblos.