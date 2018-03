Viacrucis de teatristas con todo y lluvia reclamando el Festival Internacional

Pachico Tejada

Santo Domingo

Un grupo de actores, directores y otros artistas de las artes escénicas realizaro el martes en la tarde una marcha para exigir al Ministerio de Cultura la realización del Festival Internacional de Teatro, suspendido por esa entidad estatal. Con la vistosidad y la sátira que caracteriza a los que se dedican a las artes dramáticas, la han denominado "Viacrucis Teatral".

Iniciada pasado la 1:00 de la tarde desde el Palacio de Bellas Artes, la caminata tuvo como destino final el Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida George Washington. Allí se reunieron con el ministro Pedro Vergés.

Hace unos días el Ministerio de Cultura, había informado que el Festival Internacional de Teatro correspondiente a este año sería movido para el 2019, ya que los recursos serán destinados a mejorar la formación y la creación de nuevos grupos grupos teatrales.

“La inversión que se haría este año en el FIT2018, contrastaría con las innumerables solicitudes del mismo sector teatral dominicano que ha estado reclamando al Ministerio de Cultura (MINC) que centre sus esfuerzos en mejorar la formación y en la creación de nuevos grupos teatrales en el país”, explicó la institución.

El comité directivo de la FIT2018, encabezado por su director Reynaldo Disla, fue informado debidamente sobre esta decisión. “Disla se encuentra coordinando talleres que serán impartidos por teatristas internacionales en las áreas de vestuario, luminotecnia, escenografía, dirección teatral, actuación y dramaturgia, entre otras”.

Mientras que algunos actores y directores manifestaron de inmediato su descontento al conocer la noticia. Juancito Rodríguez recordó que es la primera vez en 20 años que se toma una medida de ese tipo. “Esa no es una excusa válida. Decir que destinarán el dinero para otra cosa es incorrecto porque esos recursos provienen de la contraloría. El Ministerio de Cultura no ha fortalecido las escuelas que existen, ¿por qué no fortalecen lo que está? Debieron dividir los recursos en lugar de posponerlo” indicó.